Eishockey Ravensburg Towerstars warten auf Konstanz und hoffentlich gute Nachrichten

Etwas enttäuscht haben die Anhänger der Ravensburg Towerstars am Sonntagabend auf die Tabelle geblickt. Anstatt mit dem ersten 6-Punkte-Wochenende der Saison näher an die direkte Play-off-Zone zu rücken, rutschten die Oberschwaben wieder vom neunten auf den zehnten Platz ab. Dabei hatte das Team von Trainer Jiri Ehrenberger noch am Freitagabend gegen Tabellenführer Bietigheim ein regelrechtes Eishockeyfest gefeiert. Am Sonntag war die Euphorie aber wieder der sportlichen Realität gewichen.

Auch bei Brian Roloff, der nach seinen zwei Toren im Spiel gegen Bietigheim eher zum tragischen Held in Freiburg wurde und bei zwei Schlüsselszenen im Schlussdrittel auf die Strafbank verbannt war. „Es ist so verdammt schwer, in Freiburg zu gewinnen“, sagte derUS-Stürmer nach der hautengen 3:4-Niederlage. „Wir konnten den Schwung vom Freitag einfach nicht mitnehmen“, urteilte der Spielmacher und wirkte ziemlich ratlos. Roloff und seine Kollegen wollen den Blick sofort auf den Mittwochabend lenken. Dort sind sie zu Gast in Dresden und sie dürfen mit gewissem Optimismus anreisen. Am 13. Oktober trafen beide Klubs ebenfalls in der sächsischen Elb-Metropole zusammen und die Towerstars feierten einen starken 5:2-Auswärtssieg.

Bedingt Geduld und noch weniger Optimismus herrscht derzeit beim leidigen Thema Auf- und Abstieg zwischen der DEL und DEL 2. Dies war auch Thema an der Pressekonferenz der Towerstars in Freiburg. DEL-2-Geschäftsführer René Rudorisch, der das Spiel besucht hatte, kam nicht darum herum, auch zu diesem Thema Stellung zu beziehen. Aktueller Stand derzeit ist, dass die DEL 2 zu weiteren Anhörungen geladen ist und wohl Anfang Dezember mit dem Schiedsspruch zu rechnen sei. Da der Schiedsspruch keinen Einspruch vorsieht und sowohl für die DEL, als auch DEL 2 bindend ist, wäre geklärt, ob die DEL 2 die Voraussetzungen für einen Auf- und Abstieg zur Saison 2018/19 erfüllt hat.

Mit einer Abwägung der konkreten Erfolgsaussichten wollte sich derDEL-2-Funktionär verständlicherweise zurückhalten, Stellung bezog er am Sonntagabend in Freiburg allerdings zum Deal zwischen der DEL und dem Deutschen Eishockey Bund. Dieser hatte vergangene Woche für ziemliches Aufstehen gesorgt, zumindest bei den Klubs und Fans der 2. Liga. Vorzeitig hatten die DEL und der DEB den Kooperationsvertrag um zehn Jahre verlängert. Das Thema Auf- und Abstieg wurde dort mit keiner Silbe erwähnt. Der DEL hat also eine große Chance verpasst, selbst Einfluss auf diese für viele Zweitligisten und deren Fans zukunftsträchtige Frage zu lenken.

„Die Strukturen des Spielbetriebs in Deutschland sind vorrangig Verbandssache“, haderte Rudorisch. Verwundert war der DEL-2-Geschäftsführer vor allem vor dem Hintergrund, dass der DEB beim Kooperationsvertrag mit der für die DEL 2 verantwortliche Eishockey Spielbetriebs GmbH (ESBG) die durchlässige Auf- und Abstiegsregelung zwischen DEL 2 und der Oberliga explizit hat verankern lassen. „Das war damals sogar ein Ausschlusskriterium, dem wir zustimmen mussten“, rief René Rudorisch in Erinnerung. Es hat also jetzt den Anschein, als ob sich das DEB-Präsidium um Franz Reinl die Finger in Sachen Beziehung zur DEL eher nicht verbrennen wollte. Im deutschen Eishockey bleibt weiterhin vieles im Unklaren.