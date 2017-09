Regionalsport See Ost Ravensburg Towerstars verlieren in letzter Sekunde

Towerstars holen in Bietigheim zwar zweimal einen 2-Tore-Rückstand auf, gehen aber dennoch leer aus. Späte Gegentreffer kosten die Punkte beim Vizemeister.

Eishockey-DEL-2: Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars 7:5 (3:1, 2:4, 2:0). – Die Ravensburg Towerstars hatten einen wahrlich selbstbewussten Start. Schon nach 19 Sekunden hatte Adam Lapsansky aus rund vier Metern die Führung auf dem Schläger, eine Zeigerumdrehung später wirbelten Brian Roloff und Daniel Pfaffengut die Bietigheimer Defensive mächtig durcheinander. Dass die Towerstars nach dem nächsten Bully dann mit 1:0 in Front lagen, war keine Überraschung. Vincenz Mayer hatte aus kurzer Distanz am schnellsten geschaltet. Auch den Folgeminuten bestimmten die Oberschwaben das Spiel, die Steelers kamen mit dem aggressiven und frühen Vorchecking der Towerstars überhaupt nicht zurecht. Doch nach rund sieben Minuten kippte das Spiel. Matt McKnight überraschte Keeper Jonas Langmann mit einem Schlenzer ins lange Eck, weitere zweieinhalb Minuten später ließen sich die Towerstars zum 2:1 auskombinieren. Fünf Minuten vor der ersten Pause erhöhte Alexander Preibisch auf 3:1.

Zum zweiten Spielabschnitt kamen die Towerstars wie verwandelt aus der Kabine. Selbst von einer doppelten Unterzahl ließen sie sich nicht beeindrucken und nach 127 Sekunden schlenzte Thomas Supis das haltbaren 2:3 ins Netz. Jetzt wirkten die Gastgeber verunsichert, gerieten in numerischer Unterzahl. Die Strafe hatte der Stadionsprecher gerade angesagt, da gewann Arturs Kruminsch das Bully und traf zum 3:3. Was danach folgte, war regelrecht vogelwild. Beide Teams schenkten der Defensivarbeit nicht wirklich volle Konzentration. Zunächst nutzte dies Bietigheim aus (34., 36. 5:3), Kruminsch und Lapsanksy ließen Steelers Keeper Martinovic (5:5) nicht gerade glücklich aussehen.

In der zweiten Pause dürften beide Trainer ihre Spieler konsequent zur Brust genommen haben, beide Teams stabilisierten ihre Defensive. Die Partei war ausgeglichen. Je weiter die Spieluhr herunter tickte, desto mehr war klar, das der nächste noch so kleine Fehler das Spiel entscheiden könnte. Fünf Minuten vor dem Ende waren die Towerstars in der Rückwärtsbewegung zu spät dran – 5:6. Als Kapitän Vincenz Mayer zwei Minuten vor der Schlusssirene eine Strafzeit kassierte, waren die Punkte noch weiter weg. Trainer Jiri Ehrenberger nahm dennoch den Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis, Zientek machte mit dem Schuss ins leere Tor den Sack zu. „Wer auswärts fünf Tore schießt, sollte einen Punkt mitnehmen“, zeigte sich Ehrenberger enttäuscht. Diese Niederlage gilt es schnell aus dem Kopf zu verbannen, mit Freiburg wartet am Sonntag ein äußerst unangenehmer Heimspielgegner.

Tore: 0:1 (1.35) Mayer, 1:1 (7-10) McKnight (Sommerfeld, Auger), 2:1 (9.47) McNeely (Weller, Hauner), 3:1 (14:51) Preibisch (McKnight, Auger), 3:2 (22.07) Supis (4:5), 3:3 (23.21) Kruminsch (5:4), 4:3 (27:16) Prommersberger (McNeely), 5:3 (33:25) Schoofs (Auger, Sommerfeld), 5:4 (33.49) Kruminsch (Svoboda, Sturm), 5:5 (35.29) Lapsansky (Schmidpeter, Sturm), 6:5 (54:20) Kelly (Lukes), 7:5 (58:59) Zientek (Hauner). – Strafminuten: Bietigheim 8, Towerstars 12. – Zuschauern: 2134.