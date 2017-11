Regionalsport See Ost Ravensburg Towerstars holen Sieg im Schlussdrittel

Drei wichtige Punkte beim 4:2 in Weißwasser erspielt. Der Eishockey-Klub spielt am Dienstag in der DEL 2 in Bad Nauheim.

Eishockey-DEL-2: Lausitzer Füchse – Ravensburg Towerstars 2:4 (0:1, 2:0, 0:3). – Für die beiden Auswärtsspiele in Weißwasser und am Dienstag in Bad Nauheim hatten die Towerstars eine dreitägige Dienstreise mit Zwischenstation im sächsischen Meerane organisiert. Die dadurch etwas entzerrte Anfahrt schien ihnen gut getan zu haben. Ehe die Zuschauer in der Eisarena Weißwasser so richtig Platz genommen hatten, drückte der Ravensburger Kapitän Vincenz Mayer die Scheibe nach 45 Sekunden zum 1:0 über die Linie. Der taktischen Vorgabe der Lausitzer Füchse entsprach dieser frühe Gegentreffer freilich nicht, die Towerstars konnten auch in den Folgeminuten das Spiel weitgehend kontrollieren. Ab der achten Minute bekam die Ravensburger Defensive dann aber deutlich mehr Beschäftigung und Torhüter Jonas Langmann rückte verstärkt in den Brennpunkt. Vor allem in der 13. Spielminute, als während einer Strafzeit von Max Kolb gleich zweimal ein freistehender Stürmer vor ihm auftauchte. Doch der Keeper parierte jeweils glänzend. Kurz vor der Pause hatten dann auf der Gegenseite Marc Schmidpeter und Vincenz Mayer das 2:0 auf dem Schläger, doch diesmal blieb der Lausitzer Torhüter Maximilian Franzreb Sieger.

Der zweite Spielabschnitt bot ein anderes Bild. Die Gastgeber agierten druckvoll, die Towerstars waren in den meisten Zweikämpfen einen Schritt zu spät und mussten sich erst mühsam ins Spiel hineinkämpfen. Ravensburger Chancen blieben lange Mangelware, viel zu sehr waren die Cracks von Trainer Jiri Ehrenberger in der Defensive beschäftigt. Hochkarätig waren dann aber die Chancen von Mathieu Pompei, Robin Just und David Zucker zwischen der 28. und 30. Minuten. Sie scheiterten völlig freistehend am starken Lausitzer Goalie Franzreb. Insgesamt hatte Weißwasser aber doch mehr vom Spiel und das hatte Folgen für den Spielstand. Zunächst glich Jeff Hayes in der 30. Minute aus, drei Minuten vor der Pause netzte Roope Ranta ein Powerplay zur 2:1-Führung für die Füchse ein. Zu diesem Zeitpunkt saß Pompei wegen Stockschlag auf der Strafbank.

Die taktischen Stellschrauben von Caoch Jiri Ehrenberger wurden im Schlussabschnitt effektiv gedreht. Knapp zweieinhalb Minuten waren gespielt, als sich die Gäste im gegnerischen Drittel festsetzten. Der Puck kam zurück zu Max Kolb, dessen Distanzschuss noch abgefälscht zum 2:2 einschlug. Es war der erste Treffer in der DEL2 für den 20-jährigen Verteidiger, die Freude war groß. Doch dieses Tor hatte noch mehr Effekt. Die Towerstars waren jetzt klar die bessere Mannschaft, checkten früh vor und waren jetzt abgebrüht im Abschluss. Einen starken Pass in den Slot nutzte Daniel Paffengut (53.) zum umjubelten 3:2. Als Thomas Supis dreieinhalb Minuten vor Spielende ebenfalls mit einem kurios abgefälschten Schlagschuss auf 4:2 erhöhte, war die Entscheidung gefallen.

„Der frühe Ausgleich hat uns ins Spiel zurückgebracht. Das waren drei sehr wichtige Punkte“, freute sich Coach Jiri Ehrenberger für sein Team. – Tore: 0:1 (00:45) Mayer (Pfaffengut), 1:1 (29:55) Hayes (Ranta ,Schmidt), 2:1 (37:16) Ranta (Eriksson), 2:2 (42:20) Kolb (Pompei ,Just), 2:3 (52:13) Pfaffengut (Poivil, Kruminsch), 2:4 (56:40) Supis (Roloff, Lapsansky). – Strafminuten: Weißwasser 10, Ravensburg 8 plus 10 Disz. Zucker. – Zuschauer: 2023.