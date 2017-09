Regionalsport See Ost Ravensburg Towerstars hätten mehr Punkte verdient gehabt

Eishockeyklub ringt den Frankfurter Löwen, dem Meister der DEL 2, beim 2:3 nach Verlängerung einen Punkt ab.

Eishockey-DEL-2, Hauptrunde: Ravensburg Towerstars – Löwen Frankfurt 2:3 n.V. (1:0, 1:1, 0:1). – Als ob das Lazarett vor der Begegnung gegen den Meister mit Stephan Vogt, Brian Roloff und David Zucker nicht schon hochkarätige genug besetzt gewesen wäre, fiel auch noch Mathieu Pompei aus. Der kanadische Top-Stürmer hatten im Spiel gegen Crimmitschau einen schweren Bandencheck einstecken müssen.

Die Sturmreihen mischte Trainer Jiri Ehrenberger erneut durcheinander. Dass die neuen Konstellationen ein paar Wechsel zur Eingewöhnung benötigten, war keine Überraschung. Frankfurt bestimmte die erste Phase klar, die Towerstars tauchten selten gefährlich in der gegnerischen Zone auf. Nach rund zehn Minuten sollte sich dies ändern. Die Angriffe wurden mit mehr Sicherheit schneller von hinten aufgebaut und in der 13. Minute mussten die Gäste unter Druck eine Strafzeit ziehen. Das Powerplay nutzten die Towerstars prompt. Mit Hilfe eines gegnerischen Stocks konnte Arturs Kruminsch die Scheibe zum 1:0 unterbringen. Jetzt hatten die Towerstars das Spiel an sich gerissen, Robin Just kurz danach sogar das 2:0 vor Augen. Sein Schuss prallte aber nur an den linken Pfosten.

Der zweite Spielabschnitt bot Eishockey, wie man es oft nur in den Play-offs zu sehen bekommt. Beide Mannschaften packten nicht nur eine weitere Schippe an Tempo drauf, sondern auch an Emotionen. Die Angriffe flitzen hin und her, die Checks und Zweikämpfe wurden aggressiver. Es knisterte auf dem Eis. Eher unglücklich musste Verteidiger Raphael Kapzan (23. Minute) vom Eis. Ein Rückhandschlenzer in der Rundung segelte über die Glasumrandung: zwei Strafminuten. Absitzen musste er diese zur zur Hälfte. Nachdem Torhüter Jimmy Hertel einige gefährliche Schüsse gut parierte, stand Tyler Gron nach einem von der Bande zurückgeprallten Puck völlig frei und schob zum 1:1 ein.

Die Towerstars steckte diesen Gegentreffer gut weg und lieferten sich mit den favorisierten Löwen dramatische Szenen. Auch in der 33. Minute. Die Scheibe rutschte aus dem Ravensburger Drittel, Jakub Svoboda gewann das Laufduell und schlenzte sie eiskalt mit der Rückhand in den rechten Winkel – 2:1. Als den Oberschwaben danach eine doppelte Überzahl zugesprochen wurde, nahmen sie das gegnerische Tor im Sekundentakt unter Beschuss, Keeper Florian Proske parierte glänzend.

Den Schlussabschnitt begannen die Towerstars nicht optimal. Bereits beim ersten Wechsel ließ sich die Defensive durch Stretch auskombinieren, nur durch ein Notfoul konnte er am Torschuss gehindert werden. Den Penalty verwandelte der Stürmer eiskalt zum 2:2. Frankfurt drückte in den Folgeminuten, mehr und mehr hielt sich das Spiel dann aber wieder in der Waage. Bis zur Schlusssirene. Über den Sieg musste die Overtime entscheiden. Hier war nach knapp eineinhalb Minuten Schluss. Einen 2:1-Konter hämmerte Mathew Pisstille eiskalt in den Winkel. Der Zusatzpunkt ging an die Gäste. „Es war schon schade, die Jungs hätten sich für die Leistung sicher mehr als nur einen Punkt verdient gehabt“, sagte Trainer Jiri Ehrenberger. – Tore: 1:0 (12:45) Kruminsch (Pozivil), 1:1 (23:16) Gron (Jarrett ), 2:1 (32:29) Svoboda (4:5), 2:2 (40:43) Stretch (Penalty), 61:32 Pistilly. – Strafminuten: Ravensburg 8, Frankfurt 16. – Zuschauer: 2224.