Regionalsport See Ost Ravensburg Towerstars besiegen auch Nauheim

Towerstars besiegen auch Nauheim

Eishockeyklub gewinnt am Dienstagabend mit 4:3 n. P. Jonas Langmann hält vier Penaltys. Ravensburg feiert den dritten Sieg in Folge in der Eishockey-DEL-2.