Regionalsport See Ost Ravensburg Towerstars begeistern trotzdem

Einsatzwille und Kampfgeist der Eishockeyspieler werden nicht belohnt. Torhüter Jimmy Hertel hat in beiden Partien überzeugt. Das Ravensburger Verletzungspech reißt einfach nicht ab.

Eishockey-DEL-2: So begeistert hatten sich die Ravensburger Zuschauer schon lange nicht mehr von der Leistung der Towerstars gezeigt. Szenenapplaus sowohl nach offensiv starken Szenen als auch in der Defensive prägten das Spiel am Sonntagabend gegen den Meister Frankfurt fast über die gesamte Zeit. Selbst das Powerplay, traditionell das eher geschmähte Sorgenkind der vergangenen Jahre, fand in den sozialen Medien und der Fanszene viele Freunde.

Fast konnte man vergessen, dass die Towerstars mit nur einem Punkt aus dem Wochenende gekommen sind und mit dem zehnten Tabellenplatz noch nicht da angelangt sind, wo sie gerne stehen möchten. Betrachtet man die derzeitigen Bedingungen, rückt viel in Relation. In keinem einzigen Training seit dem Start am 2. August, und erst recht nicht in einem Spiel, konnten die Towerstars ihren etatmäßigen Kader aufstellen. Kommt so wie am Sonntag geschehen mit Jakub Svoboda ein Spieler tatsächlich zurück ins Team, fällt mit Top-Stürmer und Hoffnungsträger Mathieu Pompei auch schon der nächste aus. „Nach dem harten Check im Spiel gegen Crimmitschau war die Befürchtung einer Gehirnerschütterung einfach zu groß und wir haben ihn draußen gelassen“, begründet Jiri Ehrenberger. „Hoffentlich fällt er uns nicht länger aus“, ergänzte der Coach. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der kanadische Stürmer nicht nur mit dem Kopf gegen die Bande donnerte, sondern auch mit der Schulter.

Während sich der Ravensburger Trainer in der Sturmabteilung eher sorgenvoll von Spiel zu Spiel hangelt, gibt es auf der Torhüterposition eher ein Luxusproblem. Nachdem am Startwochenende Jonas Langmann in beiden Spielen halten durfte, vollzog Ehrenberger zuletzt einen Wechsel und gab Jimmy Hertel die Verantwortung. Der 25-Jährige stellte sich dieser Möglichkeit und bot eine starke und von den Fans trotz Niederlage gefeierte Leistung. „Für mich persönlich war es natürlich schön, beide Spiele am Wochenende machen zu dürfen. Da konnte ich Rhythmus aufbauen“, betonte Hertel. Mit seiner Enttäuschung konnte er freilich nicht hinter dem Berg halten: „Am Wochenende haben wir als Mannschaft über weite Strecken wirklich gutes Eishockey gespielt. Da ist es einfach bitter, wenn man em Ende nur mit einem Punkt dasteht.“

Der gebürtige Memminger, bei den Towerstars in der zweiten Saison, sah wie auch Trainer Jiri Ehrenberger das Pech im Abschluss mit mehreren Pfostenschüssen mit als Grund der mageren Tore- und Punktausbeute, mahnte aber sofort zur Realität: „Das darf jetzt keine Ausrede sein, aber wenn wir so kämpfen und spielen, werden wir langfristig auch Erfolg haben.“

Selbstvertrauen wird für die Towerstars auch in der Vorschau auf das kommende Wochenende eine ganz wichtige Tugend sein. Mit Bietigheim und Freiburg warten die nächsten äußerst kniffligen Aufgaben, und wollen die Ravensburger den Anschluss nicht verlieren, sollten mehr Punkte gesammelt werden als zuletzt. In dem Falle wäre es ja dann wohl eher egal, wenn die Fans dann keinen Grund hätten, sich über starke Spielszenen zu freuen.