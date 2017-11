Regionalsport See Ost Raus aus dem Handball-Loch will die SG Argental

Landesligafrauen der SG Argental wollen in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang am Samstag im Derby gegen Wangen ihre zuletzt schwachen Vorstellungen wiedergutmachen.

Handball-Landesliga, Frauen: SG Argental – MTG Wangen (Samstag, 19 Uhr, Carl-Gührer-Halle, Tettnang). – (ton) Nach schwierigen Wochen steht die SGA auch am Samstag vor einer schweren Aufgabe gegen die junge Mannschaft des Nachbarn aus Wangen. Die Gastgeberinnen möchten wieder den Schalter umlegen, zeigen, was sie können, und vor allem um Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

Mit der MTG Wangen kommt eine sehr junge Mannschaft nach Tettnang. Nach dem Abstieg aus der Württembergliga formierte sie sich um die ehemalige SGA-Torhüterin Verena Hess neu und setzte sich das Ziel, in der Landesliga Fuß zu fassen, die Klasse zu halten. Dies gelingt bisher sehr gut. Mit 10:6 Punkten steht Wangen momentan auf dem vierten Rang. Lediglich gegen die Meisterschaftsfavoriten Nürtingen und Urach musste es sich geschlagen geben. Erfolg hat Wangen vor allem durch sein schnelles Umschaltspiel, viele Gegenstöße und die zweite Welle. Wurfsicher aus dem Rückraum ist Patricia Walser, sie darf nicht ins Laufen kommen.

Die Argentalerinnen haben schwierige Wochen hinter sich, in denen sie keinesfalls ihre Leistung abgerufen haben. Man spricht sogar schon von einer Krise. Nachdem sie gegen Neuffen und Nürtingen eine super Leistung gezeigt hatten, war in den vergangenen drei Wochen der Wurm drin. Zuerst verlor die SGA zu Hause unterirdisch gegen Gerhausen, gewann beim Tabellenschlusslicht Lehr nur knapp in letzter Sekunde. Vergangenen Sonntag in Ebersbach/Bünzwangen war die Mannschaft auf dem Tiefpunkt angekommen. Nichts wollte gelingen, Pässe kamen nicht an, die Abwehr stand nicht stabil, Chancen wurden nicht genutzt und es fehlte reichlich an Bewegung.

Jetzt gibt es nur noch einen Weg, den bergauf. Am Samstag möchten die Spielerinnen Wiedergutmachung betreiben und mit mehr Selbstvertrauen auftreten. Aber sie müssen auf Maike Bittner und Annika Duttle verzichten, vor dem Einsatz weiterer Spielerinnen stehen noch Fragezeichen. Trotzdem nimmt sich die SGA Derby viel vor, will vor heimischem Publikum wieder Siegeswillen und Spaß am Handball finden.