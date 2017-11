Regionalsport See Ost Ralf Heimgartner schießt ein "Tor des Monats" in Balingen

VfB Friedrichshafen gewinnt mit 2:0 das Fußball-Landesligaspiel bei der TSG Balingen II. Katastrophale Wetterbedingungen auf der Schwäbischen Alb.

Fußball-Landesliga: TSG Balingen II – VfB Friedrichshafen 0:2 (0:1). – „Mit dem Geist von Giovanni Rizzo“, der Ko-Trainer des VfB Friedrichshafen musste krank zu Hause bleiben, hat der VfB Friedrichshafen die Partie bei der Oberligareserve unter „katastrophale Wetterbedingungen mit heftigem Regen, ein Gewitter war auch dabei, auf glitschigem Kunstrasen gegen eine spielerisch sehr gute Mannschaft“ gewonnen, sagt Trainer Christian Wucherer. Der darf sich außerdem über eine tolle Reaktion auf das mit 1:2 vergangene Woche verlorene Derby gegen Kehlen freuen. Und darüber, dass der VfB Friedrichshafen jetzt endgültig zum Spitzenquartett der Liga gehört.

In der Anfangsphase, so Wucherer, hätte seine Mannschaft das umgesetzt, was sie sich vorgenommen hatten. Den jungen, spielerisch starken Balingern, eher ungewöhnlich sei das für Mannschaften aus dem hinteren Drittel, mit gesunder Zweikampfhärte zu begegnen. „Wir haben gut begonnen, über den Kampf gute Bälle erobert, hatten gleich zwei hochkarätige Chancen, die aber der Balinger Torspieler stark vereitelt hat“, beschreibt Wucherer die ersten 15 Minuten. Heiko Holzbaur, Torspieler auf VfB-Seite, glänzte ebenfalls bei einem Schuss, den er an die Torlatte lenkte. Sehenswert das 1:0 von Sascha Hohmann, der mit dem Rücken zum Tor den Ball annahm, sich drehte und abzog. Dann aber habe er „wieder den alten VfB erlebt“, so 15 Minuten vor und nach der Halbzeit sei Friedrichshafen nicht in die Partie gekommen, habe die Zweikämpfe verloren. Unmut kam auf in der Mannschaft. Nur gut, dass die Balinger Fohlen eben nur bis zum Friedrichshafener Strafraum gefällig aufspielten. „Sie haben keinen Knipser“ umschrieb Christian Wucherer die Tatsache, dass sie im Strafraum „relativ harmlos“ wirkten.

Erst als Ralf Heimgartner mit einem „Tor des Monats“ (Wucherer) aus 40 Metern über den Balinger Keeper hinweg das 2:0 für die Gäste vom Bodensee markiert hatte, setzte der Gastgeber „alles auf eine Karte“, warf alles in „Harakiri“-Manier nach vorn. „In den letzten fünf Minuten der Partie hatten sie ein, zwei gute Chancen“, erzählt Wucherer. Aber Zählbares kam nicht heraus. Es blieb außerdem deshalb beim 2:0, weil der VfB Friedrichshafen zwar seine Konter ausspielte, der letzte Pass aber keinen Abnehmer fand, obwohl die Außenstürmer „des Öfteren“ durchgekommen waren. „Insgesamt aus meiner Sicht ein verdienter Sieg“, fasst der Friedrichshafener Coach die 90 Minuten Kunstrasenfußball zusammen, in denen seine Mannschaft alles in allem ein „Chancenplus“ gehabt habe. – Tore: 0:1 (30.) Hohmann, 0:2 (70.) Heimgartner. – Schiedsrichter: Celkin.

VfB Friedrichshafen: Holzbaur, Heimgartner, Metzler, U. Tuncay, Strom, N. Di Leo, Schmitz (80. Gebhard), Booch (85. Marte), Weissenbacher (70. Genua), Nikci, Hohmann.