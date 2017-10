Regionalsport See Ost Punkteteilung im Kellerduell in Eschach

TSV Eschach und TSV Heimenkirch treten nach dem 1:1 am Sonntag auf der Stelle in derFußball-Landesliga.

Fußball-Landesliga: TSV Eschach – TSV Heimenkirch 1:1 (0:0). – (uam) Im Kellerduell haben sich die Mannschaften die Punkte geteilt. Nachdem in der ersten Halbzeit leichte Vorteile hatte, dominierte der Aufsteiger in der zweiten Halbzeit über weite Strecken und war dem Sieg bedeutend näher. Der TSV Eschach ließ ein spielerisches Konzept vermissen und rettete wenigstens einen Punkt über die Zeit.

Der Gastgeber legte los wie die Feuerwehr. Gleich zu Beginn landete eine verunglückte Flanke von Manuel Ruess auf der Oberkante der Latte. Kurz darauf war es Benedikt Böning, dessen Schuss Bekanntschaft mit dem Aluminium machte. Eine Minute später entschied Böning ein Laufduell für sich. Sein Abschluss parierte Torhüter Christian Paintner mit dem Fuß. Dann fanden die Gäste von Minute zu Minute besser ins Spiel. Nach einer Flanke von Lukas Hölzler stand Markus Hutterer ein eigener Spieler im Weg.

Der Eschacher Trainer Nectad Fetic war bis zu diesem Zeitpunkt zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Was sich in der zweiten Halbzeit abspielte, gefiel ihm jedoch überhaupt nicht: "Ich habe heute zwei komplett verschiedene Halbzeiten meiner Mannschaft gesehen. Die erste war akzeptabel, die zweitevöllig unakzeptabel."

Nach dem Wechsel musste er mit ansehen, wie Heimenkirch das vermeintliche 1:0 erzielte. Markus Hutterer hatte den Eschacher Torhüter mustergültig umspielt, legte quer auf Dennis Griebel, der keine Mühe mehr hatte, den Ball ins leere Tor zu schieben. Das Schiedsrichtergespann entschied jedoch völlig unverständlich auf Abseits. Eschach reagierte schnell, nutzte die Unordnung beim TSV. Praktisch im Gegenzug legte Florian Locher eine Flanke per Kopf auf Torjäger Michael Fässler ab. Dieser bedankte sich und sorgte für den Eschacher Führungstreffer (53.). Die Freude hielt jedoch nicht lange an. Nur zwei Minuten später bestraften die Allgäuer einen Eschacher Abspielfehler von Manuel Ruess eiskalt. Nach einer Flanke von Lukas Selig schraubte sich Markus Hutterer freistehend hoch und markierte mit einem lehrbuchmäßigen Kopfball den postwendenden Ausgleich.

Ab diesem Zeitpunkt fand Eschach überhaupt nicht mehr statt. Während es einen Spielaufbau komplett vermissen ließ, einige Fehlpässe produzierte, spielte sich Heimenkirch immer wieder gut über die Außenpositionen durch, hatte zahlreiche Torchancen. Die beste in der 64. Spielminute. Lukas Hölzer fackelte nicht lange. Am Schuss war Torhüter Dennis Hagenmaier noch mit den Fingerspitzen dran war, er prallte vom Außenpfosten ins Seitenaus. In der Schlussphase war es immer wieder Lukas Selig, der entweder an Hagenmaier scheiterte oder Präzision vermissen ließ. In der Nachspielzeit hatte der TSV Eschach erneut Glück. Als zwei Spieler verletzungsbedingt behandelt wurden, kam Michael Schiegg nach einer Ecke von Lukas Selig freistehend zum Abschluss. Seine Direktabnahme ging am Tor vorbei. So blieb es bei einem Unentschieden, das beiden Teams nicht wirklich weiter hilft. "Wir waren dem Sieg in der zweiten Halbzeit deutlich näher", ärgerte sich Trainer Simon Schnepf über die liegen gelassenen Torchancen. Auch für Eschach ist der Punkt eigentlich zu wenig, stehen doch in den nächsten beiden Wochen schwere Aufgaben gegen Oberzell und Berg bevor. Tore: 1:0 Fässler (53.), 1:1 Hutterer (55.). – Schiedsrichter: Packert. – ZS: 175.