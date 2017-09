Regionalsport See Ost Polternd fiel die Stange im Krumbacher Parcours

Regionalsport See Ost

Spannender Springsport beim RuFV Krumbach. Viele Zuschauer verfolgten beim zweitägigen Springturnier das Geschehen.

Reiten: „Reit zu! Du willst drüber!“, wird eine Reiterin angefeuert. „Oh, Oh – langsam“, kommentierte ein Zuschauer einen allzu stürmischen Ritt. Spannenden Springsport zum Mitfiebern erlebte das fachkundige Publikum beim zweitägigen Turnier des RuFV Krumbach. Das freundliche Herbstwetter hatte viele Zuschauer angelockt.

Diese bekamen schon beim A*-Stilspringen am Samstag gutes Reiten zu sehen. Vorn galoppieren in der Siegerrunde die Reiter aus der Region. Jennifer Wiedemann vom RuFV Oberschwaben gewann vor Alina Fäßler aus Ailingen auf dem bewährten Cliff und Turnierneueinsteigerin Anke Dormeyer aus Tettnang. Sabrina Schmid vom gastgebenden Verein kam mit dem etwas übereifrigen Q-Tipp auf Rang vier. Philipp Finkbeiner aus Madenreute teilte Platz sechs mit Alina Fäßler auf ihrem Nachwuchspferd.

Enge Wendungen und ein abwechslungsreicher Parcours verlangen im A**-Springen ein rittiges Pferd. Auch dort punkteten die heimischen Reiter. Sonja Häuselmann kam in der ersten Abteilung mit 64,21 Sekunden auf den dritten, Vereinskameraden Jennifer Wiedemann mit 66,02 Sekunden auf den vierten Platz. Stefan Hutter sichert sich auf Chanell di Coco Platz sieben. In der zweiten Abteilung erkämpft sich Sabrina Schmid in 64,92 Sekunden Rang drei vor Celine Haible aus Meckenbeuren-Madenreute (68,21). Peter Hutter aus Tettnang kam auf seinem zweiten Pferd auf Platz fünf, Tobias Mayer aus Madenreute und Bernd Maier aus Tettnang belegen Platz sieben und acht.

Und noch einmal werden die Hindernisse erhöht. Das L-Springen gewann Meike Rösch (Oberschwaben) mit einer halben Sekunde Vorsprung auf ihren Vereinskameraden Alexander Wahl. Annika Bucher aus Madenreute sicherte sich auf dem wendigen Chad Platz drei vor Sonja Häuselmann. Tobias Mayer aus Madenreute kam auf Platz sieben.

Kräftig angefeuert werden die Starter beim Seniorenspringen, das Manfred Kalbrecht für sich entschied. Karl-Heinz Wiedemann ritt auf dem 8-jährigen Samurai ins Stechen.

Während schon die ersten Gäste in die Halle zur Beachparty strömten, ist der Rasenplatz taghell beleuchtet. Flutlichtspringen A** in Krumbach: Nur drei Reiter bleiben fehlerfrei im ersten Umlauf. Am Ende gewann Simone Waizenegger aus Hauerz das Stechen – im strömenden Regen – mit einem satten Vorsprung von drei Sekunden. Sabrina Schmid erkämpft sich Platz fünf.

Am Sonntagmorgen ist der Himmel zum L-Stil-Springen mit Stechen wieder blau. Der Regen ist versickert, das Geläuf frisch präpariert. Aber nur Reiter mit einem gut (Wertnote 8) oder ziemlich gut (7) kamen ins Stechen. Die 8 vor dem Komma schaffte an diesem Morgen nur Celine Wiedemann vom gastgebenden Verein auf ihrer Quintera. Das Stechen entschied dann allerdings Carina Hennemann aus Baindt für sich. Platz zwei und drei erkämpften sich Sonja Häuselmann aus Oberschwaben und Nicole Hartmann (Madenreute).

Auch der Nachwuchs flog elegant über die Hürden. Im E-Stil-Springen freute sich Clara Freundt (Tettnang) über einen vierten Platz. Nicole Zuber und Kilian Gmünder (beide Krumbach) kamen auf Platz sechs und sieben.

Um Sekunden geht es beim L-Springen, das in der ersten Abteilung Tobias Mayer aus Madenreute (64,92) vor Jürgen Bilgeri auf Bailys O gewann. Die Goldene Schleife sicherte sich Annika Bucher (65,05) vor Sabrina Schmid auf Q-Tipp und Carina Hennemann aus Baindt auf Call me Amy. Bernd Maier aus Tettnang kam auf Platz fünf.

Polternd fiel die Stange zu Boden. Schon wieder wechselte die Führung. Die Entscheidung fiel erst mit dem letzten Reiter. Die Mannschaft „Die Milchschnitte“ gewinnt vor dem Team aus Oberschwaben mit Julian Podiebrad, Kiara Volek und Meike Rösch und Jennifer Wiedemann im Sattel. „Krumbachs junge Wilde“ mit Benedikt und Selina Hellmann, Sabrina Schmid und Celine Wiedemann wurden Dritte.