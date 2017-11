Regionalsport See Ost Optimistisch ins Stadtderby in Friedrichshafen

Zwei neue Spieler beim FC Friedrichshafen sollen mithelfen, gegen den VfB Friedrichshafen II den Anschluss ans Mittelfeld der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 herstellen.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Friedrichshafen – VfB Friedrichshafen II (Samstag, 14.30 Uhr, Stadion Berufsschulzentrum). – „Das ist ein besonderes Spiel“, stellt Damir Alihodzic fest. Zum einen, weil es ein „echtes, ein Stadtderby“ ist, zum anderen, weil es das letzte Punktspiel 2017 ist, und auch ein wenig deshalb, weil der Trainer des FC Friedrichshafen zwei neue Pfeile in seinem Spielerköcher hat.

„Das ist sehr positiv für uns“, freut sich Alihodzic auf zwei „gute Jungs, die sehr fit sind“. Mohamed Halassan und Assirou Ouro-Bodi dürfen jetzt erst für den FC auflaufen, weil es „in der Wechselperiode Unstimmigkeiten“ gegeben habe. Aber sie kommen für Damir Alihodzic und den FC Friedrichshafen dennoch gerade zur rechten Zeit. „Sie sollen für jene Stabilität sorgen“, sagt der FC-Trainer, „die zuletzt meiner Mannschaft gefehlt hat.“ Halassan wird gegen denVfB Friedrichshafen wohl auf dem rechten Flügel für Druck sorgen, Ouro-Bodi in der Defensive aufräumen helfen. Und so sieht Alihodzic dem Kräftemessen in diesem „besonderen und wichtigen Spiel“ ein wenig optimistischer entgegen als noch zuletzt.

Die Zwangspause wegen der ausgefallenen Partien zuletzt trägt mit zur positiven Grundeinstellung des Trainers bei. „Sie hat uns schon recht gut getan“, sagt er, weil zum einen „psychischer Abstand“ zu jenen weniger erfolgreichen Partien in der Vergangenheit gewonnen werden konnte, zum anderen der eine oder andere angeschlagene Spieler wieder einsatzbereit ist. Gut möglich, dass Felix Hirsch nach seiner Handverletzung wird morgen auflaufen können. Der „Sechser“ wäre eine echte Verstärkung für die Gastgeber.

Und so gehen diese zuversichtlich in das Duell mit einem „sehr guten VfB Friedrichshafen II“. Gegen Oliver Senkbeil & Co soll besonders darauf geachtet werden, Standardsituationen in Strafraumnähe zu vermeiden. Auf der anderen Seite die bisher schon zufriedenstellende Passqualität bis zum Strafraum nun auch in den letzten Pass zu bringen. „Das Umschaltspiel sollten wir auch noch verbessern“, appelliert Alihodzic an seine Jungs, die auch nach Gegentoren „diszipliniert weiterspielen“, trotz Gegentor nicht einbrechen sollen. Gelingt das seiner Elf, dann ginge der Wunsch von Alihodzic in Erfüllung, im letzten Spiel des Jahres zu punkten, mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen und den Anschluss ans hintere Mittelfeld herzustellen.