Regionalsport See Ost Oberliga-Verfolgerduell in Neckarsulm

FV Ravensburg spielt heute in Neckarsulm. Linksverteidiger Jascha Fiesel fällt wegen eines Außenbandrisses vier bis sechs Wochen aus.

Fußball, Oberliga: Neckarsulmer SU – FV Ravensburg (heute, 15.30 Uhr). – Vier Tage nach dem Aus im wfv-Pokal möchte der FVR an die zuletzt guten Auftritte im Ligabetrieb anknüpfen. In Neckarsulm wird mit Lob und Respekt vor dem heutigen Gegner nicht gespart. „Ein ähnliches Kaliber wie vergangene Woche“ erwartet Trainer Thorsten Damm. Vor sieben Tagen ergatterte seine Elf bei einem der Top-Favoriten, dem Bahlinger SC, einen Punkt. Ravensburg sei seiner Ansicht nach „in der Offensive sogar noch robuster aufgestellt“, schreibt er im Vorwort in der Stadionzeitschrift der NSU.

Auf deren Titelseite wird der FV Ravensburg als „Big Mac der Oberliga“ angekündigt. Für Damm „ist der FV Ravensburg ein Team, das bis zum Ende um die Meisterschaft spielen kann.“ Worte wie diese hört Trainerkollege Wolfram Eitel zwar gerne, würde aber noch lieber Taten auf dem Rasen folgen lassen. Nach zwei souveränen Siegen in Backnang und gegen Sandhausen II soll die Pokal-Niederlage die Oberschwaben nicht aus dem Konzept bringen.

Stattdessen möchte sich der Tabellenvierte (19 Punkte) vom Fünften (17) absetzen, auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter FC Nöttingen (22) bleiben. „Wenn wir unsere maximale Leistung abrufen, haben wir in Neckarsulm die Chance, zu gewinnen“, sagt Eitel. „Wir fahren mit einer großen Portion Selbstvertrauen hin, wissen aber, dass wir einen sehr guten Tag erwischen müssen.“ Bislang ging der FVR gegen Neckarsulm in drei Spielen immer als Sieger vom Platz.

Eine Hiobsbotschaft gab es für die Ravensburger am Donnerstag: Jascha Fiesel hat sich das Außenband im linken Knie gerissen, das Kreuzband wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wie Eitel berichtet, soll der Linksverteidiger nicht unbedingt operiert werden. Endgültig entschieden wird dies am Montag nach weiteren Untersuchungen. „Er fällt auf alle Fälle vier bis sechs Wochen aus“, so Eitel. Nach einwöchiger Pause wegen Knieproblemen hatte Fiesel am Wochenende wieder gespielt, musste wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Feld.

Fiesels Ausfall birgt für zwei Spieler die Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Auf der linken Seite wird Daniel Hörtkorn wie zuletzt die Rolle des besten Vorlagengebers und Standardschützen der vergangenen Jahre übernehmen. Prompt bereitete Hörtkorn gegen Sandhausen das 1:0 vor. Andererseits ist dies zugleich die Möglichkeit, die rechte Seite stärker ins Offensivspiel einzubeziehen. „Unser Spiel ist oft sehr linkslastig“, meinte Robert Henning vergangenen Samstag.

Gegen Sandhausen hatte er starke Aktionen, sorgte mit guten Flanken für Gefahr. „Wenn ich viele Bälle bekomme, bin ich immer zufrieden“, hatte er gesagt. Auch heute soll Henning für Gefahr sorgen. „Es ist von Vorteil, über die beiden Seiten eine gute Balance zu finden“, sagt Eitel. Wieder von Beginn an mit dabei sein dürften Steffen Wohl-farth, Sebastian Reiner, Jona Boneberger und Torspieler Kevin Kraus.