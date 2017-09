Regionalsport See Ost Noch läuft bei den Towerstars nicht alles rund

Kompaktes Team verhindert Fehlstart in der Eishockey-DEL-2 trotz widriger Personalsituation. Die Ravensburger hoffen auf die Rückkehr von Roloff und Svoboda.

Eishockey-DEL-2: Die Zuschauer in der Ravensburger Eissporthalle rümpften ganz schön die Nase, als die Towerstars gegen Bad Nauheim bereits nach fünfeinhalb Minuten 0:2 zurücklagen. Schon beim Auswärtsspiel in Garmisch-Partenkirchen war den Oberschwaben Ähnliches unterlaufen, wenn auch nicht mit einem Doppelschlag innerhalb von nur 18 Sekunden. „Wir haben einfach zu lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen“, haderte Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger.

Zuversichtlich stimmt aber der Umstand, dass seine Mannschaft mit starker Moral ins Spiel zurückfand. Im Vergleich zum Heimspiel gegen Bad Nauheim, als die Ravensburger im zweiten Spielabschnitt den Gegner mit vier Treffern in nicht einmal zehn Minuten regelrecht überrannten, war den Towerstars-Stürmern das Glück gegen den SC Riessersee nach dem Anschlusstreffer nicht hold. „So ist nun Mal Eishockey. Vorn macht man das Tor nicht, trifft nur die Latte, hinten fällt so ein Ei rein“, ärgert sich der Ravensburger Kapitän Vincenz Mayer.

Dass bei den Towerstars nicht alles so rund lief, lag sicherlich auch an der angespannten Personallage. Nimmt man den langzeitverletzten Stephan Vogt mit hinzu, war das Teamlazarett mit fünf hochkarätigen Akteuren besetzt. Am Montagmittag gab es bei einem Status-Update zumindest das Signal, dass mit Brian Roloff und Jakub Svoboda zwei Kontingentspieler wieder ins Training einsteigen würden. Stürmer David Zucker, der sich im Schlussdrittel am Freitag verletzte, ist davon etwas weiter entfernt. Hier muss zuerst eine MRT die Schwere der muskulären Probleme ans Licht bringen. Wie lange er ausfällt ist also völlig offen. Bei Zucker ist das umso bitterer, weil seine Sturmreihe mit Mathieu Pompei und Robin Just sehr gut harmonierte. Zumindest gegen Bad Nauheim wurde der Neuzugang aus Bremerhaven vom nachverpflichteten Dennis Reimer ersetzt, der seine Sache sehr gut machte und sein Engagement mit dem 1:2 belohnte.

Gut in Schuss kommt offensichtlich auch Verteidiger Ondrej Pozivil. Der Neuzugang aus Kaufbeuren fehlte die ersten zwei Wochen noch wegen muskulärer Probleme, inzwischen füllt er seine Rolle aber aus. Dies nicht nur in defensiver Hinsicht, sondern auch nach vorn. Pozivil erzielte am Wochenende zwei Treffer und geht mit dem Goldhelm des teaminternen Topscorers auch ins nächste Wochenende.