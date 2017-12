Regionalsport See Ost Noch gibt es keinen Sieger in Langenargen

Kuriose Situation beim Bodensee-Cup am vergangenen Wochenende: Das Duell zwischen dem BT Langenargen und dem Leistungszentrum West aus Österreich endet mit 9:8. Weil aber nicht klar ist, welche Kämpfe gewertet werden, ist noch nicht entschieden, welche der beiden Boxriegen gewonnen hat.

Boxen, Bodensee-Cup: BT Langenargen – Leistungszentrum West (Österreich). – Die dritte Auflage des Bodensee-Cups besuchten rund 250 Boxanhänger am Samstagabend. Belohnt wurden sie für ihr Kommen trotz winterlicher Straßen und Weihnachtsstress mit Boxkämpfen in der Langenargener Festhalle auf teilweise hohem Niveau.

Wieder einmal konnte die geplante Aufstellung nicht gehalten werden. Für Thomas Schuler, Vorsitzender und Trainer des BT Langenargen, war das so kurz vor Beginn der Veranstaltung ziemlich nervenaufreibend. „Am Donnerstagabend standen 13 Kämpfe fest, da war ich recht entspannt.“ Am Freitag Morgen sah das ganz anders aus. „Da teilte mir Witali Tarassow mit, dass er Stephan Nikitin gegen den mehrfachen Österreichischen Meister Edin Avdic nicht einsetzen würde“, erzählte Schuler. Nikitin habe zu wenig trainiert, deshalb „dürfe er nicht boxen, erklärte mir der Landestrainer“. Der äußerst zuverlässige Daniel Kornmeier sollte einspringen, lag aber mit Grippe im Bett. „So blieb mir nichts anderes übrig, als Mathias Luchsinger zu kontaktieren und den Schweizer Celso Amado das Neves gegen den starken Dornbirner einzusetzen.“ Der Schweizer musste sich, wie erwartet, dem schlagstarken bosnischen Liga- und Österreichischen Nationalteam-Boxer nach einem starken Fight geschlagen geben.

Auch der Schwergewichtskampf von Oluwaseun Hassan Salami, eigens aus Wien angereist, fiel der Grippewelle zum Opfer. Daraus entstand Gesprächsbedarf: Salami ging über die Waage und bekam einen Wiegepunkt, da er keinen Gegner hatte, eigentlich auch einen Siegespunkt für das LZ West. Weil trotzdem sechs Cup-Kämpfe ausgetragen wurden, steht bis jetzt nicht fest, welche Kämpfe in die Wertung kommen, wer diesen Vergleich in Langenargen 9:8 gewonnen hat.

Im zweiten Wertungskampf stand im Federgewicht der Dornbirner Hannes Klocker dem Neckarsulmer Martin Poviovic gegenüber. Poviovic hatte wie auch der KSC-Boxer Mehmet Sor und der Dornbirner Mohammed Tamer, ihre Kampfpässe lagen nicht vor, eine ehrenwörtliche Erklärung abgegeben, dass sie tatsächlich diese Boxer sind. Nach der zweiten Runde zwischen Klocker und Poviovic zweifelte Anton Schrott, Trainer des BC Dornbirn, schwer an der Ehrlichkeit des baden-württembergischen Faustkämpfers und nahm seinen Sportler aus dem Kampf. Das bedeutete für das Boxteam einen Sieg wegen Aufgabe. Mehmet Sor unterschätzte den Dornbirner Muchammed Deshen, zeigte nur einen Bruchteil seines Könnens und musste sich nach den dreimal zwei Minuten geschlagen geben. Die Dornbirner Verstärkung aus Salzburg, Leon Onica, konnte sich ebenfalls nicht gegen die Langenargener Verstärkung, Ertac Yüce (BSV Freiburg), durchsetzen. Er unterlag nach Punkten. Des Weiteren sah das Kampfgericht den Sindelfinger Fidiam Brahimi als stärkeren Kämpfer als Ahmet Simsek.

Das Langenargener Aushängeschild Kushtrim Mahmuti setzte sich in seinem 70. Kampf klar gegen den Wiener Mohammed Tamer durch. Bereits in der ersten Runde wollte er ein K.o. erzwingen, weshalb er in seinem gewohnten Kampfstil fightete. „Nach den deutschen Meisterschaften vergangene Woche bin ich total ausgepowert. Deshalb wollte ich den Kampf so schnell wie möglich beenden. Ich habe auch nur geboxt, weil das Boxteam mein Heimatverein ist. Bei jedem anderen hätte ich abgesagt“, erklärt der 25-jährige Weltergewichtler. Trainer Thomas Schuler sah diesen Kampf genauso kritisch wie der Athlet selbst. „Kushtrim hat ohne Deckung geboxt, wollte unbedingt den K.o. Deshalb hat er auch viele unnötige Schläge eingesteckt und sich eine blutige Nase geholt. Er hat gewonnen; aber er muss mehr mit Deckung arbeiten und viel mehr mit Technik boxen.“

In einem Kampf ohne Cup-Wertung zeigte der ältere Mahmuti-Brüder einen schlagstarken und technisch hohen Kampf. „Von Shpejtims Leistung heute bin ich total begeistert“, lobt Schuler. „Er war technisch richtig gut und hat mit Köpfchen geboxt. Er hat die Schläge von Rasul Rasuli (VfB Friedrichshafen) gesehen und gekontert. Das war sein bester Kampf überhaupt!“ Sascha Kiebler und Urim Veseli fanden nicht in ihre Kämpfe, mussten sich klar geschlagen geben.

Am 24. Februar wird die zweite Heimveranstaltung des Bodensee-Cups gegen die KG Ostschweiz in Langenargen ausgetragen. Da könnte eine Vorentscheidung fallen. Bis dann sollte der Langenargener Sieger feststehen.