Regionalsport See Ost Nicht nur ein Startdrittel zum Vergessen

Die Ravensburg Towerstars verlieren am Freitagabend bei den Bayreuth Tigers mit 3:6. Im zweiten Drittel (2:3) keimt Hoffnung auf. Oberschwaben treffen am Sonntag im Heimspiel auf Weisswasser.

Eishockey-DEL-2: Bayreuth Tigers – Ravensburg Towerstars 6:3 (3:0, 0:2, 3:1). – Trainer Jiri Ehrenberger musste aufgrund der anhaltenden Verletztenmisere den Plan „vierten Sturmreihe“ bei Seite legen. Dies waren für die Oberschwaben aber wahrlich nicht die ärgsten Probleme zu Spielbeginn. Sie hatten jegliche Konzentration offensichtlich im Teambus vergessen und lagen nach 57 Sekunden 0:2 zurück. Mit dem ersten Angriff hatten die Bayreuth Tigers nach einer halben Minute durch Bartosch zum 1:0 eingenetzt, weitere 26 Sekunden später musste Keeper Jimmy Hertel erneut einen Nachschuss aus dem Netz holen. Hertel machte danach sofort seinem Kollegen Jonas Langmann Platz. Als ob die ernüchternde Startminute nicht schon problematisch genug gewesen wäre, gingen die Ravensburger Cracks vorn auch noch nachlässig mit eigenen Chancen um. In Unterzahl scheiterten beispielsweise Marc Schmidpeter und Adam Lapsansy bei Solo-Aktionen am Bayreuther Keeper. Drei Minuten später drückte Pesut im Getümmel den Puck zum 3:0 über die Linie. Aus Ravensburger Sicht ein Startdrittel zum Vergessen.

Es dürften in der Ravensburger Kabine deutliche Worte gefallen sein, denn im zweiten Spielabschnitt stand ein ganz anderes Towerstars-Team auf dem Eis, das defensiv konzentrierter und druckvoll nach vorn spielte. Nach nicht einmal eineinhalb Minuten schlenzte Daniel Pfaffengut den Puck aus halbrechter Position ins Netz. Das 1:3 verlieh den Oberschwaben ordentlich Selbstvertrauen, das Spiel war danach weitgehend ausgeglichen, Bayreuth kam zu weiteren Chancen (31. ), als Vincenz Mayer eine Strafzeit wegen Hakens kassierte. Doch Jonas Langmann überzeugte durch gutes Stellungsspiel. Als diese Situation überstanden war, übernahmen die Ravensburger das Kommando. Bayreuth wurde im eigenen Drittel eingeschnürt und in der 37. Minute belohnte sich das Team für sein Engagement. Vincenz Mayer staubte ab, und mit dem 2:3 sah der Spielstand wieder deutlich vielversprechender aus.

Die wahren Probleme waren aber nicht gelöst, was nach 69 Sekunden deutlich wurde. Kolozvary konnte ohne Gegenwehr auf das Ravensburger Tor kurven und überwand Langmann mit einem Schlenzer ins Kreuzeck. Wieder schienen sich die Towerstars zu fangen. Als die Tigers (48.) einen Mann auf der Strafbank sitzen hatten, verkürzte Robin Just auf 3:4. Die Frage, ob die Partei noch einmal dramatisch würde, beantworteten die Towerstars unverständlicherweise selbst. Direkt nach dem Anspielbully stimmte wieder die defensive Zuordnung nicht mehr, Bayreuth stellte den alten Abstand wieder her. Der Stadionsprecher wollte den Treffer ansagen, da schlug der Puck zum vorentscheidenden 6:3 ein. Fünfeinhalb Minuten vor Schluss gelang Ravensburg noch ein Schuss an den Innenpfosten, die Niederlage war da schon besiegelt. Am Sonntag gegen die Lausitzer Füchse (18.30 Uhr) dürfen sich die Oberschwaben keine mehr leisten, wollen sie den Anschluss nicht verlieren.

Tore: 1:0 (00:31) Bartosch (Geigenmüller, Voronov ), 2:0 (00:57) Drews (Gläser), 3:0 (12:51) Pesut (Heider, 5:4), 3:1 (21:43) Pfaffengut (Just), 3:2 (36:14) Mayer (Pfaffengut, Schwamberger), 4:2 (41:09) Kolozvary (Bartosch , Neher)