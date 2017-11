Regionalsport See Ost Neue "Eisfahrt-Ära" für die Paddler

Regionalsport See Ost

170 Voranmeldungen zur Eisfahrt des Bodensee Kanurings am Sonntag. Der KC Radolfzell erwartet die Teilnehmer, die von Konstanz aus gepaddelt kommen.

Paddeln: Die Mitglieder des Bodensee Kanurings treffen sich am Sonntag zur letzten großen Paddeltour auf dem Bodensee. Der Termin ist unter „Eisfahrt“ bekannt, wird schon zum 48. Mal durchgeführt und ist selbstverständlich ein offenes Angebot für alle Kanusport-Begeisterten, die sich die Teilnahme am winterlichen Event zutrauen. Allerdings wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung nur für geübte Paddler geeignet ist, die Pflicht besteht, Winterausrüstung mitzuführen und Schwimmweste zu tragen.

Schon 170 Voranmeldungen (rund 50 mehr als im Vorjahr) sind bei der Vizepräsidentin des BKR, Petra Hassler-Mattes eingegangen. Deshalb wird die Teilnehmerzahl dieses Jahr, mit den üblichen Nachmeldungen, die 200 sicher weit überschreiten. Die Möglichkeit, sich vor dem Start in Konstanz im Wettfahrtbüro anzumelden, bleibt bestehen. Die bisher zahlenmäßig stärksten Vereine in der online-Liste sind der KC Konstanz, der KC Schaffhausen und der WV Fischbach. Alles „Mehrfachtäter“, die jedes Jahr dabei sind.

„Unsere Sportart wird immer beliebter, die Teilnehmerzahlen wachsen stetig. Parallel dazu wachsen natürlich die Anforderungen an die Infrastruktur, wie Parkplätze, Bustransfer und Versorgung, oder der Wunsch zur anschließenden Party. Deshalb gibt es auch für dieses Jahr einige Neuerungen“, berichtet Hassler-Mattes und hofft, dass die neue Organisationsform gut ankommt.

„Wir haben die Route ein wenig geändert und steuern erstmalig als Ziel den KC Radolfzell an. Der Start beimKC Konstanz und der mögliche Zwischenstopp auf der Reichenau bleiben, aber dann wird direkt auf die Mettnau zugepaddelt. Unsere übliche Strecke verlängert sich um einen – auf 18 Kilometer. Dafür sind wir bei schlechtem Wetter flexibler, haben eine kürzere Seequerung und können notfalls im Windschatten der Reichenau fahren, oder nach Allensbach ausweichen. Wir berühren außerdem mehrere Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel, falls jemand die Tour abrechen muss“, erläutert Wanderwart Andreas Mattes.

Wichtigster Aspekt der Änderung war die Austragung zweier Großveranstaltungen durch den KC Singen in Iznang. „Die haben das immer toll gestemmt, doch die stetig wachsenden Teilnehmerzahlen waren eine zu hohe Herausforderung, weshalb wir den KCS etwas entlasten wollten und eine Alternative suchten. Wir fanden sie beimKC Radolfzell und freuen uns über die Unterstützung durch den Vorsitzenden Jürgen Schneider, der mit seinem Vorstand und den Mitgliedern eine neue ‚Eisfahrt-Ära’ einläuten wird. Der Event kann damit am Untersee bleiben, wo das Paddelrevier einfach besser ist als in anderen Seeabschnitten“, sagt der Wanderwart.

Beim KC Radolfzell ist das Vereinsheim bewirtschaftet, die Mitglieder sorgen für ein zusätzlich beheiztes Zelt und einen Glühweinstand. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Wohnwagenplatz und aussteigen oder Boote ablegen kann man im Herzbad, wo es keinen Schilfgürtel gibt. Bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass keiner der Paddler aus langjähriger Gewohnheit das Ziel verfehlt und einsam in Iznang anlandet.