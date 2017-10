Regionalsport See Ost Nervenkitzel pur: VfB Friedrichshafen II gewinnt Derby

Volleyballspiel in Konstanz nach 135 Minuten mit 22:20 entschieden. Friedrichshafen besiegt den USC in der 3. Bundesliga mit 3:2.

3. Volleyball-Bundesliga: USC Konstanz – VfB Friedrichshafen II 2:3 (17:25, 21:25, 25:23, 25:21, 20:22). – (gsc) Spiel gewonnen, aber einen Punkt verloren – so lautet das Fazit des VfB Friedrichshafen II nach der spannenden Partie beim USC Konstanz. Erst beim Stand von 22:20 im Tiebreak durften die Gäste jubeln.

Dabei hatte das Derby für Friedrichshafen so gut angefangen. Libero Axel Stöferle schaufelte die USC-Aufschläge nach vorn, Jakob Elsäßer und Daniel Becker brachten mit ihren starken Angriffen die Konstanzer Abwehr zum Verzweifeln. So ging der erste Satz mit 25:17 an den VfB. Im zweiten Satz verletzte sich Daniel Becker bei einem Block, Dominic Lehle übernahm daraufhin seine Position und Konstanz kam bis auf 20:20 an die Friedrichshafener heran. Dann brachte Trainer Jovan Markovic Philipp Burkhardt zum Aufschlag, der mit seinen Sprungaufschlägen die Gegner verblüffte. „Da denkt man, da kommt ein normaler Sprungaufschlag, aber dann kommt er ganz anders und flattert zusätzlich“, erklärte der Konstanzer Libero nach dem Spiel. Mit 25:21 ging auch der zweite Satz noch deutlich an die Friedrichshafener Volleyballer.

Alles deutete auf einen schnellen Sieg hin. „Wir hätten locker 3:0 gewinnen können, aber irgendwie war plötzlich die Luft raus und Konstanz spielte frei auf“, beschreibt Dominic Lehle den weiteren Spielverlauf. Die Sätze drei (23:25) und vier (21:25) gingen an den USC – das Spiel musste im Tiebreak entschieden werden. Was dann folgte, war an Spannung nicht zu überbieten und wurde einem Derby mehr als gerecht: Bei 14:13 hatte Konstanz seinen ersten von vier Matchbällen, aber der VfB ließ sich nicht beirren. Nach 135 Minuten puren Nervenkitzels konnten die Gäste beim Stand von 22:20 den Satz- und Matchgewinn bejubeln.

VfB Friedrichshafen II: Burkhardt, Becker, Elsäßer, Feiri, Kohl, Kornel, Lehle, Mex, Moosherr, Penner, Axel Stöferle und Stooß.

USC Konstanz: Rodler, Hammer, Engelmann, Kaltenmark, Sigmund, L. Weber, Weisigk, Berger, Petry, Heckel, Scheller, Röhl.

TSV G. A. Stuttgart – TSV Mimmenhausen 1:3 (25:23, 17:25, 22:25, 23:25). – (tav) Vizemeister TSV Mimmenhausen behielt in einem engen Spiel beim Zweitliga-Absteiger TSV Georgii-Allianz Stuttgart mit 3:1 die Oberhand und steht an der Tabellenspitze.

Der Mimmenhausener Spielertrainer Christian Pampel, der im Vorfeld vom „schwersten Spiel der Saison“ gesprochen hatte, konnte wichtige Erkenntnisse aus dieser Partie ziehen. „Beide Mannschaften haben Fehler gemacht, die aus dem druckvollen Spiel des Gegners resultierten – mit dem glücklichen Ende für uns“, so der Ex-Nationalspieler. „Alle Einwechslungen auf unserer Seite hatten positive Effekte, die für uns die entscheidenden zwei Punkte am Satzende waren.“ Verglichen zum Vorjahr ist die Mannschaft breiter aufgestellt. Im Spiel gegen Stuttgart zeigte sich, dass Pampel auf allen Positionen gute Alternativen hat.

Auch die taktische Einstellung stimmte. Nachdem sich die Stuttgarter auf Position vier eingeblockt hatten, kamen die Mimmenhauser über die Position zwei zu ihren Punkten, sodass sie für ihren Gegner unberechenbar wurden. Das Team hatte im Gegensatz zum Vorjahr keinen Einbruch.

TSV Mimmenhausen: Birkenberg, Kasprzak, Pampel, M. Diwersy, Streibl, Ott, Lu. Diwersy, Hüther, Hoffmann, T. Diwersy, Le. Diwersy, Schrempp.