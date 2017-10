Regionalsport See Ost Neele Onnen, die strahlende Gipfelbezwingerin

Regionalsport See Ost

Friedrichshafener Neele Onnen meistert den Dornbirner Staufenlauf. Die Sportlehrerin des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in Friedrichshafen schafft die 3,7 Kilometer in Bestzeit und gewinnt die Damenklasse.

Leichtathletik: Während der Bodensee noch im Nebel lag, hatte Neele Onnen am Samstagmorgen beim Zieleinlauf schon die Sonne im Gesicht. Hinter ihr lagen die 1000 Höhenmeter auf den Gipfel des Staufen bei Dornbirn, den die Sportlehrerin vom Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen in 50 Minuten und 47 Sekunden bezwang. Damit gewann sie die Damenwertung.

Um so bemerkenswerter: Das war der erste Laufwettkampf ihres Lebens für die gebürtige Oldenburgerin, die es vor fünf Jahren vom hohen Norden in die Bodenseeregion gezogen hat. Vor allem die vielfältigen Sportmöglichkeiten durch die Nähe von Wasser und Alpen hatten sie zu diesem Schritt bewogen.

Der Staufenlauf findet in Dornbirn traditionell im Oktober statt. Vom Parkplatz der Karrenbahn aus müssen die Läuferinnen und Läufer über 3,7 Kilometer Laufstrecke einen Kilometer an Höhe gewinnen. Die Veranstaltung ist deswegen auch als „Kilomètre Vertical“ bekannt. Während der erste Teil des Weges noch auf einem steilen Forstweg zurückgelegt wird, folgt in der zweiten Hälfte ein schmaler Wurzelpfad.

Als Wohltätigkeitsveranstaltung werden die Erlöse dieses Laufs einem guten Zweck gespendet. In diesem Jahr werden wieder hilfsbedürftige Kinder in der Region unterstützt.