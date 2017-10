Regionalsport See Ost Nachwuchs turnt in Ailingen

Die TSG Ailingen erwartet am Sonntag 24 oberschwäbische Turnmannschaften zum zweiten Wettkampftag der Nachwuchsliga.

Den Auftakt in der Ailinger Sporthalle macht die E-Jugend um 10 Uhr. Die TSG ist mit zwei Mannschaften vertreten und belegt momentan Rang fünf und acht. Mit einem guten und fehlerfreien Wettkampfverlauf wollen die Jungs versuchen, sich weiter nach vorn zu arbeiten.

Ab 13 Uhr gehen die D- und C-Jugend an die Geräte. In beiden Altersklassen sind die Ailinger nach dem Kraft- und Beweglichkeitswettkampf Tabellenführer (wir berichteten). Mit einer ähnlich starken Vorstellung bei den Kürübungen und einem Heimsieg wollen die jungen Athleten beider Teams einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Im letzten Durchgang um 15.30 Uhr zeigen die Junioren ihre Kürübungen an den Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Minitrampolin und Reck. Die TSG-Riege liegt nach dem vierten Platz am ersten Wettkampftag gut im Rennen um die Podestplätze.

Erstmal können die Ailinger ihr Können in der eigenen Halle präsentierten und haben endlich ein richtiges Heimspiel. Ohne aufwändigen Gerätetransport bietet die TSG Ailingen in der neuen Sporthalle beste Bedingungen für Sportler und Zuschauer.