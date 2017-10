Regionalsport See Ost Nachhaltiger Aufwärtstrend bei den Towerstars ist zu beweisen

Ravensburg Towerstars sorgen für Punkte und Vorfreude auf nächste Heimspiele in der Eishockey-DEL-2. Stürmer Mathieu Pompei ist zufrieden mit seinem Comeback.

Eishockey-DEL-2: Vor knapp zwei Wochen noch herrschte im Towerstars-Lager ein ungutes Gefühl beim Blick auf den Spielplan. Andauernde Verletzungssorgen und eine magere Punktausbeute manövrierten das Team von Trainer Jiri Ehrenberger ausgerechnet vor einem schweren Auswärtsprogramm an den Rand der ersten Saisonkrise. Doch die Ravensburger Cracks hatten die mentale Stärke, sich selbst aus der Talsohle herauszuschießen. Trainer Jiri Ehrenberger dürfte es dabei recht gewesen sein, dass seine Jungs für den Erfolg hart kämpfen mussten. „Sparringspartner“ waren Dresden und Bad Tölz wahrlich nicht. Gegen sie war eine richtig geschlossene Teamleistung von Nöten. „Wir konnten erstmals nach Wochen wieder mit vier kompletten Blöcken spielen, da mussten wir natürlich erst in Rhythmus kommen“, sagte Ehrenberger.

Dass der Ravensburger Coach über die gesamte Distanz der 60 Minuten mit vier kompletten Sturmreihen agieren konnten, war natürlich auch dem Comeback von Stürmer Mathieu Pompei zu verdanken. Nach knapp vier Wochen Pause konnte der kanadische Neuzugang endlich wieder auflaufen. Viel mehr im Fokus als das bloße Erscheinen in der Aufstellung war bei dem 26-Jährigen vor allem, dass er mit gutem Gefühl auf der Partie herauskam. Pompei litt zuletzt unter Symptomen einer leichten Gehirnerschütterung, und ein Spiel unter Wettkampfbedingungen bietet ganz andere Bedingungen wie in einer Trainingseinheit. Doch auch zwei Tage nach der Partie in Bad Tölz ging der Daumen bei der Frage nach dem Wohlbefinden sofort nach oben. „Alles ist prima, ich hatte und habe keine Probleme“, sagt Pompei. Keinen Hehl machte er aber daraus, dass er sich im Vorfeld so seine Gedanken über den ersten gegnerischen Check gemacht hatte: „Ich hatte natürlich versucht, das zu verdrängen. Einfach war es im Spiel natürlich nicht.“ Dieses Statement relativiert auch, dass Pompei mit seiner Sturmreihe ohne Scorerpunkt blieb. Mehr noch vor dem Hintergrund, dass Sturmpartner David Zucker ebenfalls erst nach neun Tagen Pause aufgrund einer Muskelverletzung wieder spielen konnte.

Die Nachhaltigkeit des Aufwärtstrends können und müssen die Towerstars am Wochenende besonders konzentriert beweisen. Am Freitag geht die Reise zum derzeit noch nicht wirklich konstanten Top-Favoriten Kassel Huskies, danach warten gleich zwei Heimspiele innerhalb von 48 Stunden, gegen Crimmitschau und Heilbronn, auf die Oberschwaben. Nach drei Wochen Pause aufgrund der Oberschwabenschau freuen sich Zuschauer, Fans und nicht zuletzt das Ravensburger Team selbst auf die Auftritte in eigener Halle.

Mathieu Pompei werden die Fans besonders herzlich begrüßen. Bis zu seinem Ausfall am dritten Spieltag der Hauptrunde war der kanadische Stürmer aus dem historischen Ursprungsort des Eishockeys, der McGill Universität in Montreal, bei den Fans durch das hohe Tempo und läuferischen Fähigkeiten beliebt. „Unsere Fans haben uns zuletzt auswärts super unterstützt, aber in der eigenen Halle würden uns die Siege noch mehr Spaß machen“, betont er.