Regionalsport See Ost Nach dem 2:4 war's für Tettnang gelaufen

Der SV Haisterkirch gewinnt beim Aufsteiger mit 6:2. SV Kressbronn gewinnt beim Tabellenführer FC Leutkirch mit 2:1 am 13. Spieltag der Fußball-Bezirksliga.

Fußball-Bezirksliga: TSV Tettnang – SV Haisterkirch 2:6 (1:2). – „Das Spiel ist zu Beginn hin und her gegangen. Beide Mannschaften haben ihre Chancen gehabt“, sagt Andreas Welte, Abteilungsleiter des SV Haisterkirch. Die Hausherren sind in Führung gegangen. Beim 0:1, so Welte, sei der SVH in einen Tettnanger Konter gelaufen. Die Gäste gaben nicht auf. Ehe sie allerdings Treffer erzielten, verschossen sie einen Handstrafstoß. Nach einer Kombination von Jakob Schuschkewitz und Thomas Frick stand es dann doch 1:1. Schuschkewitz erzielte kurze Zeit danach das 2:1. Nach dem 3:1 durch Frick waren die Gastgeber wieder an der Reihe: 3:2 aus Sicht von Haisterkirch. „Danach haben die Tettnanger noch mal richtig Druck gemacht. Doch nach dem 4:2 für uns war das Spiel praktisch gelaufen“, resümiert Andreas Welte, Funktionär der Gäste. In der Schlussphase habe Haisterkirch das Spiel verwaltet, aber dennoch zwei weitere Tore erzielt. – Tor: 1:0 (11.) Maurer, 1:1, 1:3, 2:5 (32./52./81.) Frick, 1:2, 2:4, 2:6 (38./70./86.) Schuschkewitz, 2:3 (61.) Wiest. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Dosch.

FC Isny – SG Kisslegg 1:2 (1:1). – „Wir sind schon enttäuscht, wir haben uns da heute schon mehr ausgerechnet. Das war wieder ein Rückschritt“, sagt Uwe Hansen, der Coach des FC Isny. In der vergangenen Woche in Argental habe man gespürt, dass "meine Mannschaft wollte". Heute habe einiges gefehlt. Positiv noch die Startphase mit der Führung. Danach habe der FC Isny zu viele Fehler gemacht, die Aggression, die zum Fußball gehört, habe gefehlt. „Wenn ich mir das Spiel betrachte, dann hätte es auch eine höhere Niederlage geben können. Kisslegg war die bessere Mannschaft“, resümiert Uwe Hansen. Nach diesem Sieg bleibt Kisslegg in der Spitzengruppe, Isny praktisch im vorderen Mittelfeld. – Tore: 1:0 (10.) Berg, 1:1 (20.) Eigentor, 1:2 (50.) Krug. – Zuschauer: 50. – Schiedsrichter: Häussermann.

Leutkirch – Kressbronn 1:2 (1:2). – „Wir sind nach 30 Minuten 0:2 zurückgelegen“, fasst Patrick Straub, Trainer des FC Leutkirch, die erste halbe Stunde nüchtern zusammen. Dann allerdings habe Leutkirch kurz vor der Pause den Anschlusstreffer erzielt, so der Funktionär der Allgäuer. „Wir hätten das Spiel schon zur Halbzeit entschieden haben müssen, waren im ersten Durchgang besser, gerade auch spielerisch, haben besser kombiniert“, meint Andreas Raaf, Interimscoach nach der Trennung von Stefan Krause. „In der zweiten Halbzeit“, so Straub, „haben wir es besser gemacht, aber leider den Ausgleich, der möglich war, nicht mehr erzielt.“ Für den FC Leutkirch war das die zweite Niederlage in Folge, er bleibt aber Tabellenführer. Kressbronn hat sich nach diesem Erfolg endgültig in die Spitzengruppe katapultiert. – Tore: 0:1 (29.) Lang, 0:2 (34.) M. Föger, 1:2 (44.) Bozoglu. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Popp.

SV Mochenwangen – TSV Meckenbeuren 4:1 (2:1). – Zu Beginn habe der TSV Meckenbeuren ordentlich Druck gemacht und deshalb auch nicht unverdient durch Nikolas Bochno das 1:0 erzielt, sagt der Coach der Gastgeber, Patrick Hehn. Hehn weiter: „Danach haben wir es besser gemacht, Ergün Kale hatte den Ausgleich erzielt, Marcel Moll noch vor dem Wechsel das 2:0.“ In der zweiten Halbzeit sei es hin und her gegangen. Mit Chancen auf beiden Seiten. Wobei die Heimmannschaft die ihre besser genutzt habe. Mochenwangen wird nun wirklich das Schreckgespenst für alle Spitzenmannschaften. Spitzenreiter Leutkirch am Mittwoch im Nachholspiel geschlagen, nun Mitfavorit Meckenbeuren besiegt. – Tore: 0:1 (9.) Bochno, 1:1, 3:1 (18./68.) Kale, 2:1 (29.) Moll, 4:1 (85.) N. Müller.

SV Seibranz – SC Unterzeil-Reichenhofen 1:1 (1:0). – „Unterm Strich war es ein verdientes Unentschieden. Wenn man sieht, wann der Ausgleich gefallen ist, dann war es dann doch unglücklich für uns“, sagt Florian Grotz, Spieler und Pressewart des SV Seibranz. „In der ersten Halbzeit“, so Grotz“, habe die Mannschaft gut gespielt, habe Chancen gehabt und auch ein Tor erzielt: Flanke, Gegner zuletzt am Ball, Eigentor. Im Gegensatz dazu habe Unterzeil-Reichenhofen in den ersten 45 Minuten nur eine Möglichkeit gehabt, sagt der SVS-Funktionär. In den letzten 15 Minuten in dieser Partie hätten die Gäste noch mal alles versucht, um auszugleichen, was in der dritten Minute der Nachspielzeit, so Grotz, gelungen sei. – Tore: 1:0 Eigentor, 1:1. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Wörz.

SV Maierhöfen-Grünenbach – TSV Ratzenried 1:2 (0:2).- „Wir sind etwas schwer ins Spiel gekommen, haben zehn Minuten gebraucht, ehe wir uns an den Kunstrasen gewöhnt haben“, sagt Markus Steidle, Coach der Gäste. Danach allerdings habe seine Mannschaft eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. 2:0 stand es zur Pause. Und wie der Coach meint: Chancen auf mehr. Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann der Anschlusstreffer für Maierhöfen-Grünenbach. „Danach haben wir in einigen Situationen etwas Glück gehabt. Nicht zu vergessen allerdings, dass wir nach Konter den Sack hätten auch zumachen können“, resümiert Steidle. – Tore: 0:1 (14.) Kirsner, 0:2 (38.) Köbach, 1:2 (51.) Wagner. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Zuber.

Die Partien SV Beuren gegen SG Aulendorf und SG Argental gegen den SV Baindt sind dem Wetter zum Opfer gefallen und wurden abgesagt.