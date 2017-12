Regionalsport See Ost Mit viel Moral gegen die Müdigkeit der Towerstars

Trainer Jiri Ehrenberger lobt Einstellung und Moral seiner Mannschaft. Das Derby am Dienstagabend gegen Kaufbeuren bietet reizvolle Aussichten. Die Ravensburg Towerstars müssen auch in der DEL-2-Partie mit Ausfällen klar kommen.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – ESV Kaufbeuren (heute, 20 Uhr, Eisstadion). – Der Zwei-Punkte Sieg der Towerstars war sicherlich etwas mühsam am Sonntag in Heilbronn (wir berichteten). Doch spätestens beim Blick auf die Tabelle des 23. Spieltags fragte niemand mehr danach. Erstmals in diese Saison stehen die Ravensburger dort, wo sie auch nach dem 52. Spieltage gerne stehen würden: Unter den Top sechs der DEL 2 und mit einem direkten Viertelfinalticket ausgestattet.

Noch ist das aber eine Momentaufnahme, für die sich die oberschwäbischen Kufencracks genauso wenig kaufen können, wie für die immer noch anhaltende Serie von fünf Siegen. Dennoch hat das Ravensburger Team viel Werbung für sich selbst gemacht. Auf dem Eis scheint inzwischen eine verschworene Einheit zu stehen, die sich nur schwer von Rückschlägen erschüttern lässt. „Die Jungs haben einfach das Selbstvertrauen und den Glaube an sich selbst“, lobte Trainer Jiri Ehrenberger deren mentale Einstellung. Dass sie in beinahe jedem Spiel der vergangenen Wochen im Schlussabschnitt deutliche Kraftreserven mobilisieren konnten, zeugt auch physisch von gutem Spielmanagement. Vor dem Hintergrund eines Mammutprogramm mit sechs Spielen in elf Tagen ist dies alles andere als selbstverständlich. „Wir dürfen dennoch nicht vergessen, dass solche Spiele auch in die andere Richtung gehen können“, warnt Ehrenberger. Beispielsweise gelingen derartig herausragende Powerplay-Erfolgsquoten von 26 Prozent sicherlich nicht in jeder Partie.

Mit allen Eventualitäten und einem verbissenen Kampf um die Spielanteile werden die Towerstars auch heute Abend rechnen müssen, wenn zum Oberschwaben-Allgäu-Derby derESV Kaufbeuren zu Gast in der Ravensburger Eissporthalle sein wird. Die Begegnung wurde schon kurz nach der ersten Entwurfsversion des Spielplans auf dieses Datum verlegt. Eigentlich hätte die Partie während der Oberschwabenschau stattfinden sollen. Mit der Verlegung verbunden ist der Nebeneffekt, dass die Towerstars zum Beispiel gegen Dresden bereits dreimal gespielt haben, gegen Kaufbeuren allerdings noch nicht. Sowohl Trainer Jiri Ehrenberger als auch sein Kaufbeurer Kollege Andreas Brockmann müssen sich bei der Spielvorbereitung also auf das Videostudium verlassen.

Das birgt ordentlich Potenzial für ein enges Duell, in dem die Physis erneut eine große Rolle spielen dürfte. Ob es für die Gäste ein Vorteil sein wird, dass sie vergangenen Sonntag sogar komplett spielfrei hatten, wird sich erst hinterher zeigen. Bei den Towerstars gilt es auch zu beachten, dass mit Kapzan, Mayer und Pompei drei Stammspieler verletzt ausfallen werden. Dennoch dürfte es an Motivation nicht mangeln, denn während die Gäste auf Platz acht den Anschluss an die direkte Viertelfinalzone unbedingt wahren wollen, winkt den Towerstars eine weitere Verbesserung in der Tabelle. Im Falle eines Sieges würde Ravensburg auch denSC Riessersee überholen und wäre dann schon Fünfter.

Tickets für das Derby heute um 20 Uhr gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region, im Fanshop in der Marktstraße 41 sowie an der Abendkasse. Die Begegnung wird von www.sprade.tv übertragen.