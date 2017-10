Regionalsport See Ost Mit richtig Bock" dranbleiben will der WV Fischbach

Fischbacher Segler verpassen den Einstieg in die 2. Bundesliga. Der Flensburger SC gewinnt den DSL-Pokal auf der Flensburger Förde.

Segeln: Am Wochenende waren Jakob Gruber, Patrick Moll und Benjamin Off zusammen mit ihrem Steuermann Heiko Leubecher als Crew für denWV Fischbach im hohen Norden, um bei Glücksburg auf der Flensburger Förde ihren Klub bei den Wettfahrten um den Deutschen Segel-Liga-Pokal (DSL-Pokal) zu vertreten.

Das waren zwei lange Tage im Regattafieber, an denen sich die Fischbacher erstmals mit Seglern aus der Deutschen Junioren-Segel-Liga, den besten Vereinen der vier Regionalligen und den Top-Platzierten aus der 1. und 2. Segel-Bundesliga messen konnten. In einem großen Feld von 30 Teams kämpften sie um Punkte für den DSL-Pokal und hatten dabei natürlich auch ein klein wenig Hoffnung, vielleicht doch den Einstieg in die 2. Liga der deutschen Segelelite zu schaffen.

Kräftige Winde bescherten den Seglern anstrengende, aber tolle Bedingungen für die Wettfahrten. Dass die Fischbacher mithalten können, bewiesen sie gleich in ihrem ersten Lauf, bei dem sie als Dritter der jeweils gleichzeitig segelnden zehn Boote ins Ziel kamen. Mit zwei vierten und mehreren Mittelfeldplätzen in den einzelnen Flights fanden sie sich nach den dreizehn Läufen auf dem 23. Tabellenplatz der Rangliste wieder.

„Mit dem Ergebnis sind wir durchaus zufrieden“, fasste Steuermann Heiko Leubecher das Wochenende im Namen seiner Crew zusammen. In Anbetracht dessen, dass sie noch nie in dieser Mannschaftszusammensetzung gemeinsam unterwegs waren, erst in diesem Jahr im Klub eine eigene J 70 als Trainingsboot bekommen haben und lediglich zwei vorangehende Regatten wahrnehmen konnten, eine absolut beachtliche Leistung in diesem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld. „Schon einen Startplatz für die Pokalregatta zu bekommen, war für uns überraschend. Es wäre zwar toll, aber unrealistisch und vermessen gewesen, zu glauben, dass wir auch auf Anhieb mit in die Liga rutschen. Jede kleine Unaufmerksamkeit wird vom Gegner sofort genutzt, jedes taktische Zögern kostet Punkte. Das haben wir schnell gemerkt. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir mit gezieltem Training unser Potenzial ausbauen können, denn wir hatten viele gute Momente“, resümiert Leubecher.

Schon auf der Rückfahrt gab es Pläne, wie sie die Sache im nächsten Jahr mit einem festen Mannschaftspool und gezielten Trainingseinheiten angehen könnte. Über den Winter wollen sie Kontakt zu den anderen Liga-Teilnehmern vom Bodensee aufnehmen und sich eine zielgerichtete Strategie aufbauen, zu der auch die regelmäßige Teilnahme am Bodensee-Battle gehören soll, bei dem ebenfalls in dieser Bootsklasse gesegelt wird. „Von sieben Siegen in sieben aufeinanderfolgenden Läufen, wie sie den Flensburgern am Wochenende gelangen, sind wir momentan noch weit entfernt. Aber es hat uns viel Spaß gemacht, weshalb wir nun richtig Bock drauf haben und dranbleiben wollen“, bestätigt auch Crewmitglied Patrick Moll.

Entsprechend ihrer Leistung ging der neu eingeführte DSL-Pokal 2018 an den Flensburger SC. Platz zwei belegte punktgleich der Verein Seglerhaus am Wannsee, vor dem Deutschen Touring YC. Die Seglergemeinschaft Lohheider See und der Lübecker SV verteidigten ihren Platz in der 2. Liga.