Regionalsport See Ost Mit ein bisschen Glück und starkem Torhüter

SV Ettenkirch besiegt bisherigen Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B, Staffel 4, den TSV Eschach II knapp mit 1:0. Tannau erobert durch ein 5:3 in Zech die Tabellenspitze.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: TSV Eschach – SV Ettenkirch 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 (44.) Habich (Strafstoß). – SR: Obermeyer. – ZS: 70.

„Heute war ein bisschen Glück dabei“, gab der Ettenkircher Trainer Tobias Kaiser zu nach dem knappen Erfolg über den bisherigen Spitzenreiter. Die Hausherren seien spielbestimmend gewesen, Ettenkirch habe aber „gut dagegen gehalten und verteidigt“. Matchwinner für die Gäste war der Keeper. Dreimal behielt Dennis Huster im Eins-gegen-eins gegen Eschacher Offensivspieler die Oberhand. Doch auch der SV hatte seine Chancen, vor allem als die Eschacher gegen Spielende immer mehr riskierten. Doch da zwei gute Konterchancen ausgelassen wurden, musste bis zum Ende um den Sieg gezittert werden.

TSG Lindau-Zech – SV Tannau 3:5 (2:1). – Tore: 1:0 (35.), 2:0 (41.) Gümüs, 2:1 (45.) Gutensohn, 2:2 (48.) Kirchmaier, 3:2 (52.) Iacovelli, 3:3 (57.), 3:4 (63.), 3:5 (85.) Graf. – SR: Schuler. – ZS: 50. – Rot: F. Gümüs (TSG).

Abteilungsleiter Patrick Hielscher, ärgerte sich ein wenig über die Niederlage, seiner Meinung nach habe sein Team „den besseren Fußball gespielt“. Doch zahlreiche individuelle Fehler brachten die Hausherren um den Lohn ihrer Arbeit. Trotz Unterzahl – Keeper Furkan Gümüs war, nachdem er sich wohl gegenüber dem Unparteiischen im Ton vergriffen hatte, zum Duschen geschickt worden – hielt Zech mehr als nur gut mit und drängte auf den Ausgleich. Doch die Gäste und insbesondere Alexander Graf zeigten sich eiskalt. Der Tannauer machte mit seinem Hattrick alles klar für den SV.

TSV Schlachters II – SG Hergensweiler/Niederstaufen 3:3 (2:1). – Tore: 1:0 (9.) Schmid, 1:1 (18.) Heim, 2:1 (32.) Steppan, 2:2 (62.) Hammer, 3:2 (72.) Scheuerlein, 3:3 (84.) Spoettl. – SR: Eckart. – ZS: 120. – Rot: (72.) Kenzler, (86.) Kick (beide SG), Gelb-Rot (84.) Lehner.

„Ich nehme an, sie haben uns zu leicht genommen“, sagte SG-Betreuer Volker Kick, der die größere Effizienz bei seiner Mannschaft und die größeren Spielanteile bei den Gastgebern ausgemacht hatte. Schlachters-Trainer Markus Bayer war ziemlich bedient, war sein Team doch dreimal in Front gelegen in diesem Derby. „Ich bin immer noch sprachlos“, sagte er. Immer wenn seine Mannschaft in Führung ging, habe sie anschließend „aufgehört, Fußball zu spielen“. Und dann leisteten sich die Gastgeber auch noch den Luxus, den nach einem Handspiel auf der Linie verhängten Strafstoß nicht zu verwandeln. Ein weiterer Grund dafür, dass der TSV nur einen Punkt mitnahm.

TSV Oberreitnau – FC Kosova Weingarten 2:2 (1:0). – Tore: 1:0 (35.) Strobel, 2:0 (80.) Zola, 2:1 (85.), 2:2 (94.) Krasniqi (jeweils per Strafstoß). – SR: Baysan (SV Amtzell). – ZS: 50. – Gelb-Rot (80.) Strobel (Oberreitnau), (82.) unbekannt (Weingarten).

Trainer Markus Ludwig sah den Grund für den Ausgleich in sprichwörtlich letzter Sekunde vor allem beim Unparteiischen, dem er „keine gute Leistung“ attestierte. Das Foul zum Strafstoß kurz vor dem Schlusspfiff sei klar außerhalb des Strafraums gewesen. „Die Spuren hat man richtig gesehen.“ Auch sonst fühlte er sich benachteiligt. Der Weingartener Coach Dughaxin Shala sah die Schuld für das Remis vor allem bei den Hausherren, denn diese hätten sein Team in der ersten Halbzeit klar dominiert, auf 2:0 erhöht, dann aber nicht den Sack zugemacht. Die fragliche Szene bezeichnete er als „schwierige Entscheidung“. Er war froh, dass seine Elf in der zweiten Halbzeit zurück in die Spur gefunden hatte, „den Kopf nicht hängen ließ“ und sich dann auch die eine oder andere Torchance erspielte.