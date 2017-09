Regionalsport See Ost Mit dem Reichenbach-Kampfgeist gegen Biberach

Handball-Landesligist HSG Friedrichshafen-Fischbach empfängt am Samstag in der Bodenseesporthalle die TG Biberach zum Derby.

Handball-Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TG Biberach (Samstag, 20 Uhr, Bodenseesporthalle). – (kst) „Auf die Leistung vom vergangenen Wochenende aufbauen“, fordert HSG-Trainer Stephan Kummer von seinen Spielern. Nach dem Kantersieg gegen Absteiger Reichenbach (38:28) können die Landesligahandballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach mit viel Rückenwind ins nächste Heimspiel gehen.

Die Personalsituation entspannt sich ein wenig, die Rückkehr von Markus Schöberl sorgt für Entlastung im Rückraum. Auch der verletzte Denis Turnadzic nimmt seit dieser Woche wieder am Training teil, sein Einsatz ist noch fraglich. Sicher ausfallen werden Silas Witzemann und der noch verletzte Tim Nothelfer.

„Ich schätze Biberach stärker ein als Reichenbach. In der vergangenen Saison haben wir zweimal verdient gegen sie verloren. Trotzdem haben wir eine positive Stimmung in der Mannschaft“, erklärt Stephan Kummer. Die TG Biberach ist wie die HSG FF mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Am vergangenen Spieltag holte die Mannschaft vor heimischem Publikum ihre ersten beiden Punkte gegen Bartenbach (28:20). Biberach steht in der Tabelle derzeit auf Platz acht, die HSG auf Rang sechs.

„Mit dem gleichen Kampfgeist wie gegen Reichenbach sind auch gegen Biberach Punkte drin. Die Jungs haben füreinander und miteinander gekämpft und sind, bis auf eine kleine Schwächephase, über die gesamte Spielzeit hinweg konzentriert geblieben“, lobt der HSG-Coach eine Leistung, die er natürlich gerne auch am Sonntag in der Bodenseesporthalle sehen würde.