Regionalsport See Ost Mit Spielmacher Brian Roloff ins Wochenende

Die Ravensburg Towerstars treffen am Freitag in der Eishockey-DEL-2 auf Bietigheim und am Sonntag und Dienstag auf Freiburg. Brian Roloff ist zurück im Team, der Probevertrag mit Dennis Reimer wird verlängert.

Eishockey-DEL-2: Für die Ravensburg Towerstars steht zum ersten Mal ein verlängertes Wochenende auf dem Programm. Heute reisen die Cracks von Trainer Jiri Ehrenberger zum Vizemeister Bietigheim, am Sonntag und Dienstag folgen zwei Duelle gegen Freiburg.

Das Heimspiel am Sonntag steht regulär im Spielplan, beim Auswärtsspiel in Freiburg am Einheitsfeiertag kommt eine Spielverlegung zum Tragen. Eigentlich war diese Partie auf den 13. Februar 2018 terminiert. Den Fastnachtsdienstag hielt die Freiburger Klubführung aber für genauso unglücklich wie die der Towerstars und dem Antrag auf Verlegung wurde entsprochen. Die Punkte gelten in beiden Partien als heiß umkämpft, denn sowohl die Towerstars als auch die Wölfe Freiburg können mit ihren derzeitigen Tabellenplätzen zehn und elf nicht zufrieden sein.

Bietigheim Steelers – Ravensburg Towerstars (heute, 19.30 Uhr). – Auf die Towerstars warten nicht nur aus physischer Sicht anspruchsvolle Tage. Bietigheim gilt wieder einmal als Mitfavorit um die Meisterschaft und ist mit der Punktausbeute von acht aus zwölf möglichen gut in die Hauptrunde gestartet. Wieder einmal ist das Team der Steelers gespickt mit erfahrenen Spielern von hoher Qualität. Die unbestritten beste Waffe der Ellentaler ist ihre taktische Geduld in engen Begegnungen. Auch wenn es knapp zugeht, schafft es das Team von Kevin Gaudet in der Regel, die Duelle für sich zu entscheiden. Genau dieses Manko plagte an den ersten beiden Wochenenden die Ravensburg Towerstars. „Spielerisch gibt es wenig Grund zur Kritik, wir brauchen einfach mehr Tore“, sagte Trainer Jiri Ehrenberger in der Pressekonferenz am Donnerstag.

Förderlich bei der Umsetzung dieser Forderung ist das Comeback von Top-Stürmer und Spielmacher Brian Roloff. Den US-Amerikaner plagten zuletzt muskuläre Probleme, ähnlich wie Jakub Svoboda, der gegen Frankfurt zurückkehrte. „Es waren nur zwei Wochen, aber die haben sich wie zwei Monate angefühlt“, berichtet Roloff. Der Mittelstürmer wird zusätzliches Tempo und damit Druck ins Ravensburger Spiel bringen. Eingeplant ist er mit Robin Just und Daniel Pfaffengut. Pausieren muss Mathieu Pompei, der nach einem Bandencheck Symptome einer leichten Gehirnerschütterung zeigte.

Apropos Planung: Die Ravensburg Towerstars haben den zunächst auf vier Wochen befristeten Vertrag mit Stürmer Dennis Reimer um weitere zwei Monate bis nach der Länderspielpause verlängert. Der 1,96 Meter große Stürmer war aufgrund der zahlreichen Verletzungsausfälle nach Ravensburg eingeladen worden. „Dennis hat sicherlich gute Ansätze gezeigt, er hat aufgrund der Vertragslosigkeit in der Sommerpause konditionell noch etwas aufzuholen“ sagte hierzu Trainer Jiri Ehrenberger und ergänzte: „Wir wollen ihm diese Chance geben, er hat sie verdient.“

Tickets für das Sonntagsspiel gegen Freiburg um 18.30 Uhr gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie noch an der Abendkasse. Alle drei Spiele der Towerstars werden auch über den DEL-2-Streamservice www.sprade.tv live übertragen.