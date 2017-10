Regionalsport See Ost Mico Susak will den Anschluss nach oben halten

TSV Eriskirch steht am Scheideweg in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2. Gegen den TSV Neukirch am Sonntag soll Heimsiegserie fortgesetzt werden.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TSV Eriskirch – TSV Neukirch (Sonntag, 15 Uhr). – "Das wird eine richungsweisende Partie", weiß Mico Susak, dass der TSV Eriskirch derzeit an einer Weggabelung steht. Und niemand kann dem suchenden TSV-Trainer den richtigen Weg weisen.

"Die Liga ist unberechenbar", sagt der Coach, "Prognosen" deshalb gar nicht möglich. Dennoch haben er und sein Team ein paar Festpunkte, an denen sie die Richtung auf der Terra Incognita bestimmen können. "Wir haben diese Saison zu Hause noch kein Spiel verloren", sagt Susak, und "wir wollen natürlich, dass das so auch nach der Partie gegen Neukirch bleibt." Insofern stehen die Vorzeichen durchaus gut, dass der Tabellenfünfte dieses Ziel auch tatsächlich erreicht. Zumal Neukirch nicht gerade auf eine stolz machende Bilanz in Eriskirch blicken kann. "So weit ich weiß", sagt Susak, "hat Neukirch gegen uns noch nicht gewonnen." Die letzte Heimniederlage ist also schon eine ganze Weile her, schließlich trainiert Mico Susak den TSV schon drei Jahre lang. Mit viel Spaß bei der Arbeit, weil Vorstand und Umfeld Vertrauen haben, "ihn und die Mannschaft gut arbeiten lassen".

Und weil die Eriskircher – im Gegensatz zu manch anderen Jahren – diese Saison mit vielen hoffnungsvollen jungen Spielern eine Mannschaft aufgebaut haben, die diesen Spaß auf dem Fußballfeld in Tore und Punkte ummünzt. Da wäre zum einen Martin Schwarzenberger zu nennen, den "sehr guten" Torspieler" des TSV, den "wir derzeit aufbauen". Oder Sandro Brentel und Daniel Knejski, die zusammen schon für zehn der 19 Eriskircher Tore gesorgt haben. Weil aber nicht nur der Torspieler und die Angreifer tun, weswegen sie auf den Platz geschickt werden, sondern die "Abwehr stabiler geworden" ist, hat der TSV Eriskirch einen Punkt auf dem Meisterschaftsweg erreicht, wo er entweder Spreu oder Weizen wird.

"Wenn wir diese Partie gewinnen", macht Mico Susak eine klare Rechnung auf – und das Ziel deutlich -, dann "haben wir weiter Anschluss ans obere Tabellenfeld." Trotz der deutlichen Heimbilanz bleibt der Eriskircher Coach vorsichtig: "Neukirch ist sehr homogen, zweikampfstark", beschreibt er das Team von Bruno Müller. Es habe auch jene Einzelspieler, die ein Match alleine entscheiden können, fügt er an. Aber: "Wir sind da ganz ähnlich, haben Siegeswillen, ackern, sind kampf- und laufbereit". Wenn Mico Susak also derzeit noch nicht so richtig einschätzen kann, "wo denn sein Team derzeit genau steht", am Sonntag hat er Gewissheit.