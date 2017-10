Regionalsport See Ost Meckenbeuren gewinnt das Spitzenspiel

Fußball-Bezirksligist besiegt den SV Beuren mit 2:1. Der SV Kressbronn steht auf Rang vier der Tabelle.

Fußball-Bezirksliga: TSV Meckenbeuren – SV Beuren 2:1 (1:0). – Beide Seiten waren sich einig: Die Gastgeber haben das Spitzenspiel verdient gewonnen und bleiben damit an der Tabellenspitze. „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel dominiert, sind verdient in Führung gegangen“, sagt Daniel Schmid, Coach des TSV Meckenbeuren. Marco Mayer, Spielertrainer der Allgäuer, teilt diese Ansicht und nennt einen Grund: „Wir waren in der ersten Hälfte geistig nicht auf dem Platz, waren nervös, ängstlich, obwohl wir nichts zu verlieren hatten, nur hätten gewinnen können.“ In der zweiten Halbzeit habe Beuren, sagt TSV-Trainer Schmid, etwas mehr getan. Doch genau da hatten die Gastgeber das 2:0 erzielt. „Ab der 65. Minute haben wir unsere Sache besser gemacht, haben den Anschluss geschafft und zum Schluss auch noch Möglichkeiten gehabt, um auszugleichen“, resümiert Mayer. Doch es wäre wohl, nehmen wir das bisher berichtete zum Maßstab, nicht verdient gewesen. Beuren habe heute kein gutes Spiel gemacht, so Mayer abschließend. – Tore: 1:0 (39.) P. Müller, 2:0 (68.) Reizner, 2:1 (78.) Karrer. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Romer.

SV Kressbronn – SG Aulendorf 2:1 (1:0). – „Diese Niederlage war verdient. Der SV Kressbronn war die bessere Mannschaft“, urteilt Wolfgang Steinbach, Trainer der Gäste, über die Kräfteverhältnisse. Die Gastgeber seien im Angriff effektiver gewesen, obwohl die Tore, die sie erzielten, sicher keine notwendigen Tore gewesen seien. Stefan Krause, Coach der Gastgeber, schließt sich dem Kollegen aus Aulendorf an: „Wir waren die bessere Mannschaft, haben nur mal wieder zu viele Chancen vergeben.“ Über das 1:0 meint Steinbach: „Der Torschütze war von links in Richtung Mitte unterwegs gewesen, hatte dabei drei unserer Spieler ausgespielt. Als er dort angekommen war, hatte er aus 18 bis 20 Metern Entfernung geschossen.“ Der Knackpunkt, so sehen es beide Seiten, war die 60. Minute. Der Schiedsrichter hatte auf Strafstoß entschieden. Marko Föger verwandelte zum 2:0. Aus Sicht der Aulendorfer deshalb der Knackpunkt, weil der Strafstoß ungerechtfertigt gewesen sei. Aus Sicht der Gastgeber die darauf folgende Rote Karte für den Schützen, denn der soll, so Steinbach, beim Zurücklaufen, einen Gästespieler angerempelt haben. Beide Trainer hielten die Entscheidung für zu hart. „Danach ist etwas Unruhe in die Partie gekommen, so kam der Gegner zum Anschlusstreffer“, meint Stefan Krause. "Ein Traumtor hat Andreas Krenzler erzielt", schwärmt Steinbach. Nach der kurzen Druckperiode der Gäste seien die Kressbronner aber dem dritten Tor näher gewesen als Aulendorf dem Ausgleich. – Tore: 1:0 (21.) Wiesener, 2:0 (60./FS) M. Föger, 2:1 (74.) Krenzler. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Yagci.

FC Isny – SV Seibranz 0:2 (0:1). – „Das war ein temporeiches Spiel mit vielen Zweikämpfen“, sagt Florian Grotz, Kicker des SV Seibranz. Isny habe gut begonnen, habe Chancen gehabt, einmal sogar den Pfosten getroffen. Doch das erste Tor erzielten die Gäste. „Der Ball wurde zu Pascal Pohl an den Sechszehner gespielt, der ihn ins Lattenkreuz geschossen hatte“, erzählt Florian Grotz. Danach habe es Chancen auf beiden Seiten gegeben, ohne weitere Tore erstmal. In der zweiten Halbzeit habe Isny Druck gemacht, die Gäste hätten dagegen gehalten. Seibranz habe einen guten Willen und viel Leidenschaft gezeigt. Es habe Spaß gemacht, so der junge SVS-Kicker. Nicht zu vergessen: Das 2:0 für Seibranz erzielte Robin Scheerer im Anschluss an einen Strafstoß. Zudem sahen auf beiden Seiten je ein Spieler die Rote Karte: Philipp Zollikofer aufseiten der Gäste, Said Tarhan beim FC Isny. – Tore: 0:1 (20.) Pohl, 0:2 (58./FS) Scheerer. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Popp.

SV Maierhöfen-Grünenbach – SG Argental 1:2 (0:2). – „Dafür, dass auf Kunstrasen gespielt wurde, war das ein gutes, schnelles Bezirksligaspiel“, berichtet Thomas König, der Abteilungsleiter der SG Argental. Die ersten 20 Minuten seien an die Gastgeber gegangen, wenn sie auch wenig produktiv, sondern eher durch Standardsituationen gefährlich waren. Danach sei Argental besser in die Partie gekommen, erzielte zwei Treffer. „Die zweite Halbzeit ist an uns gegangen, wir hätten vor dem 2:1 locker das 3:0 machen können oder auch später das 3:1, obwohl es gegen Ende schon auch eine Abwehrschlacht war“, bekräftigt Thomas König. Der Sieg ging über die 90 Minuten gesehen in Ordnung, Maierhöfen habe zwar die größere Zahl an Spielanteilen, "wir aber die größere an Torchancen". – Tore: 0:1 (29.) Glaser, 0:2 (43.) D. Zamarco, 1:2 (60.) Einsle. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Merk.

TSV Ratzenried – SV Baindt 1:3 (0:1). – „Die Erfolgsstory geht weiter!“, sagt Armin Lauriola, Coach des SV Baindt. Früh habe sich das Blatt zugunsten der Gäste gewendet, als nach knapp 25 Minuten ein Spieler der Gastgeber nach einer Gelb-Roten Karte vom Feld musste. „In der ersten Halbzeit hatten wir einige Möglichkeiten. Aber nur eine dieser wurde genutzt“, sagt Lauriola. In der zweiten Halbzeit hätten die Gastgeber Möglichkeiten für den Ausgleich gehabt. Lauriola lobt die Moral der Ratzenrieder, die sich mutig gegen diese Niederlage gestemmt hätten. Gerade auch in jener Zeit, als sie nur noch neun Feldspieler auf dem Feld hatten. Man hätte ihnen da durchaus auch einen Punkt für die tapfere Vorstellung gewünscht. Deutlich mehr Chancen und deshalb den Sieg verdient habe allerdings der SV Baindt. – Tore: 0:1, 0:2, 0:3 (18./76./82.) Boenke, 1:3 (86.) Nägele. – Zuschauer: 100.

SC Unterzeil-Reichenhofen – SV Haisterkirch 3:0 (2:0). – „Ich war mit der Leistung der Mannschaft nicht so unzufrieden, wir haben nicht so schlecht gespielt. Die Mannschaft hat Brust gezeigt, ist aber durch zwei Treffer ins Hintertreffen geraten“, sagt Andreas Welte, Coach des SV Haisterkirch. Das frühe 0:1 sei sicher nach den turbulenten Wochen ein Knackpunkt gewesen. Wenig später fiel dann auch noch das 0:2 aus Sicht der Gäste. „In der zweiten Halbzeit haben wir ganz gut Fußball gespielt, waren aber in der Spitze nicht durchschlagskräftig genug“, resümiert Welte. Hinten seien sie in Abschnitt zwei sicher gestanden, abgesehen von der 88. Minute, als das 0:3 fiel. Doch Andreas Welte hat Hoffnung, weil sich das Lazarett lichtet. Zwei Wochen noch, so glaubt er, dann werde die Mannschaft wieder stabiler sein. – Tore: 1:0 (3.) Dreher, 2:0 (15.) Widler, 3:0 (88.) Breher. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Roggenstein.

SG Kisslegg – TSV Tettnang 1:1 (0:1). – „Vor dem Spiel hätte ich auf einen Punkt unterschrieben, nach dem Spiel nicht mehr“, erklärt Dieter Koch, Coach des TSV Tettnang. Nach einer Möglichkeit für Kisslegg zu Beginn waren die Kicker aus dem Bodenseekreis am Drücker. Oliver Robin Sprenger nutzte einen Abwehrfehler der Hausherren zur Tettnanger Führung. „Über 75 Minuten haben wir das Spiel dominiert, hätten über Konter das 2:0 machen müssen“, sagt der TSV-Übungsleiter. Doch es kam anders. Die Gastgeber glichen aus. In den Schlussminuten hatte Tim Letsche noch eine Chance, Tettnang den Sieg zu bescheren. Doch der Youngster vergab. – Tore: 0:1 (16.) Sprenger, 1:1 (80.) Schneider. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Denz.