Fußball Meckenbeuren bleibt auf der Siegerstraße

Der Sieg in Haisterkirch sichert dem TSV die Tabellenspitze. Ratzenried bleibt weiter ohne Punkt, und Kressbronn punktet nur dank einem Eigentor in Argental

Fußball-Bezirksliga: TSV Tettnang – SV Maierhöfen-Grünenbach 4:3 (2:2). – Praktisch mit der letzten Aktion des Spiels ist dem TSV Tettnang in der vorgezogenen Partie am Freitag der Siegtreffer geglückt. „Wir haben nach dem 3:3 alles versucht. In der Nachspielzeit holte Christian Rasch einen Eckball heraus, den er auch selber getreten hatte, den Lukas Maurer per Kopf verwandelte“, sagt Dieter Koch, Trainer des TSV Tettnang. Der Zeitpunkt des Tores sei vielleicht glücklich gewesen, der Sieg allerdings, so der Coach, war verdient. Man habe eine gute Moral gezeigt, aber eben auch das Quäntchen Glück auf seiner Seite gehabt, das zuletzt auch mal gefehlt habe. Doch schon vorher hatte diese Partie einige Höhepunkte. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben früh mit 2:0 geführt“, berichtet Dieter Koch. Durch individuelle Fehler seien die Gäste zum Ausgleich gekommen. Nach dem Wechsel habe man alles versucht und sei dafür belohnt worden. – Tore: 1:0 (6.) Dannecker, 2:0, 4:2 (8./90.+3) N. Maurer, 2:1 (16.) Wagner, 2:2 (25.) Merz, 3:2 (61.), 3:3 (74.) Wegmann. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Teufel.

SG Argental – SV Kressbronn 0:1 (0:0). – Den Siegtreffer erzielten die Gäste vom Bodensee erst in der Nachspielzeit. Den entscheidenden Standard trat Timo Lüneburger in den Strafraum. Von einem SG-Akteur, der per Kopf verlängerte, ging der Ball an die Hand von Alexander Prinz und von dort ins eigene Tor. Der Start in dieses Spiel war verheißungsvoll. Dominik Glaser und Marius Späth prüften den SVK-Keeper Paul Kaschube nach Fernschüssen. Danach wurde es turbulent im Strafraum der SG Argental: Alexander Prinz kratzte einen Torschuss des SV Kressbronn gerade noch von der Linie. Im Anschluss an den direkt darauf folgenden Eckball klärte Jonas Mair in höchster Not. Danach war wieder Glaser für die Hausherren gefährlich. Dann Elias Wiesener für die Gäste. Stefan Krause, Trainer des SV Kressbronn: „Nach einer halben Stunde hätte es auch 2:2 stehen können. Der Knackpunkt war der Platzverweis von Luca Zamarco, danach hatten wir es etwas leichter und etwas mehr vom Spiel. Bei Standards haben wir in dieser Saison zugelegt. Der späte Sieg allerdings war glücklich.“

In der 57. Minute unterschätzte Luca Zamarco einen hohen Ball. Um den enteilenden Stürmer Föger noch zu stellen, hielt er ihn fest. Rot wegen Notbremse. Danach gab es noch eine kleine Druckphase der Kressbronner. Nach zehn Minuten hatten sich die Argentaler allerdings wieder sortiert und es schien so, als dass die SGA mit zehn Mann noch einen Punkt holen könnte, vor allem, weil auch der SV Kressbronn trotz Überzahl kein großes Risiko mehr eingegangen war, meint Markus Bucher, Pressewart der Gastgeber. SGA-Trainer Philipp Meissner zu diesem unglücklichen Ende: „Trotz der knappen Niederlage in letzter Sekunde mache ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment, weil sie nach dem Platzverweis eine gute Leistung gezeigt und gut verteidigt hat.“. – Tor: 0:1 (90.+1) Eigentor Prinz. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Dorn.

SV Haisterkirch – TSV Meckenbeuren 0:2 (0:2). – „Wir haben das Spiel hochverdient gewonnen. Es hätte höher sein müssen: 5:0 oder 6:0. Schade, dass uns das nicht gelungen ist“, sagt Daniel Schmid, Coach des TSV Meckenbeuren. Es sei ein Bombenspiel von allen TSV-Spielern gewesen. Selbst die Einwechslungen hätten daran nichts geändert. „Wir haben zum Teil Zauberfußball gespielt, gut in der Offensive, stark in der Defensive“, erklärt der Übungsleiter der Gäste. Wichtig sei gerade die Null hinten gewesen. Das sei trotz der Siege zuletzt nicht gelungen. Anders die Gastgeber: die seien passiv gewesen. Selbst nach der Roten Karte für den Torwart der Gäste hatte sich am Spielverlauf nichts geändert. „Dem Tor von Nikolas Bochno ging eine Flanke voraus.“ Das Zweite Tor erzielte Kai Zoyke im Anschluss an einen direkt verwandelten Freistoß. – Tore: 0:1 (30.) Bochno, 0:2 (33.) Zoyke. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Dürr.

SV Seibranz – FC Leutkirch 0:4 (0:1). – „Das war heute ein gebrauchter Tag“, sagt Florian Grotz, Spieler des SV Seibranz. Spielerisch sei das eigentlich nicht schlecht gewesen, was die Gastgeber gespielt hätten, aber man sei halt auf einen unaufgeregten Gegner gestoßen, der tiefgestanden sei, die Gastgeber geschickt ausgekontert habe. „Nach 15 Minuten ist Leutkirch mit 1:0 in Führung gegangen, nach einem Konter“, berichtet Florian Grotz. Noch vor dem Wechsel war dann das 2:0 gefallen. Der Eckball ist noch geklärt worden. Der Nachschuss, der abgefälscht war, saß dann aber. Kaum zwei Minuten nach der Pause stand es dann 3:0. Eine Flanke der Gäste landete irgendwie im Lattenkreuz der Hausherren. Wohl ungewollt, wie Grotz anfügt. Ein Abstauber bedeutete das 4:0. „Leutkirch war heute deutlich besser als wir. Es hätte auch 6:0 oder 7:0 ausgehen können“, meint der SVS-Kicker. – Tore: 0:1 (15.) Bozoglu, 0:2 (45.) Häge, 0:3 (47.) Yilmaz, 0:4 (63.) Hoff. – Zuschauer: 250. – Schiedsrichter: Zuber.

SV Beuren – SV Mochenwangen 2:1 (1:1). – „Das Spiel war ausgeglichen, beide Mannschaften haben verhalten begonnen“, sagt Marco Mayer, Spielertrainer des SV Beuren. Zu Beginn hätten die Hausherren etwas mehr Spielanteile gehabt, dann auch das 1:0 erzielt. Danach habe der SVB den Faden verloren. Kaum sechs Minuten später hatten die Gäste bereits ausgeglichen. Dass alles etwas verschlafen war, hatte Mayer seinen Spielern in der Halbzeit mitgeteilt. Geholfen hatte es nur dahingehend, dass dem SV Beuren wenigstens der glückliche Siegtreffer gelungen sei. – Tore: 1:0, 2:1 (20./90.+1) Karrer, 1:1 (26.) Kale. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Komander.

SG Aulendorf – SG Kisslegg 2:4 (1:1). – „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, hatten Torchancen“, sagt Wolfgang Steinbach, Übungsleiter der SG Aulendorf. Die ersten beiden Torchancen der Gastgeber hätten aus den Anfangsminuten datiert. Noch ohne Erfolg. Den ersten Treffer erzielten die Hausherren nach 16 Minuten. Alexander Allgäuer traf nach einem Distanzschuss. „In den ersten 45 Minuten hatte Kisslegg nicht eine herausgespielte Torchance“, resümiert der SGA-Coach. Ein Tor erzielten die Gäste vor der Pause dennoch. Dem sei, so Steinbach, ein gravierender Stellungsfehler vorausgegangen. Nach der Pause blieben die Aulendorfer weiter am Drücker. Umso überraschender, so der SGA-Trainer, seien die Gäste mit 2:1 in Führung gegangen. Konter über rechts über Musa Gaye: Tor. Nach dem Ausgleich gingen die Gäste erneut in Führung: 3:2. Mit dem 4:2 schien die Messe gelesen. „Da haben wir bei einem schnell ausgeführten Freistoß einfach gepennt“, klagt Steinbach. Die Gastgeber setzten zur Schlussoffensive an und hätten, so ihr Coach, das Spiel noch drehen können. Zwei Pfostenschüsse, ein zu Unrecht nicht gegebener Treffer, ein vermeintlicher Elfmeter, der nicht gegeben wurden, zählt Steinbach auf. Weil es da zu viele Konjunktive gab, gingen die Punkte an Kisslegg. – Tore: 1:0, 2:2 (17./61.) A. Allgäuer, 1:1 (42.) Musa, 1:2, 2:3 (57./75.) Krug, 2:4 (82.) Aschenbrenner. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Dosch.

SV Baindt – FC Isny 1:2 (1:0). – „Es war ein verdienter Sieg in einem Spiel, in dem wir nach drei Minuten durch ein Eigentor in Rückstand geraten sind“, sagt Uwe Hansen, Trainer des FC Isny. Nach dieser Führung hätten die Gäste nicht allzu viel getan – und wenn, dann hoch und weit. Der FCI hingegen hätte versucht, Spielkultur in die Begegnung zu bringen. „In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich überlegen, wir haben mehr für das Spiel getan“, meint der Coach der Allgäuer. Nach dem Rückstand seien die Gastgeber sichtlich bemühter gewesen. Es habe bei den hohen Bällen wegen der körperlich großen Kicker der Gastgeber dann auch mal im Strafraum der Gäste gebrannt. Die Bilanz der Gastgeber fällt anders aus. Armin Lauriola, ein Coach aus einer Dreierkombination, die als Interimslösung vorgesehen ist, sagt: „Wir waren in der zweiten Halbzeit dem 2:0 näher als die Isnyer dem Ausgleich. “ Man habe auch da gute Aktionen nach vorne gehabt, die allerdings ungenutzt blieben. Auch nach dem Rückstand seien Möglichkeiten dagewesen, noch auszugleichen. „Wir sind nicht enttäuscht, die Mannschaft lebt“, freut sich Armin Lauriola trotz der knappen Niederlage. – Tore: 1:0 (3.) Eigentor, 1:1 (58.) Korkmaz, 1:2 (64.) Berg. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Würth.

SC Unterzeil-Reichenhofen – TSV Ratzenried 3:0 (0:0). – Der Vorletzte in der Tabelle vor dem Spieltag hat das Schlusslicht mit 3:0 besiegt. Lange hatte der Neuling das Spiel offen gehalten. Doch zu Beginn der zweiten Halbzeit fielen drei Gegentore innerhalb von nur sieben Minuten. Damit hat der SC Unterzeil-Reichenhofen den Bann gebrochen, der TSV Ratzenried bleibt weiter ohne Zähler Tabellenletzter. – Tore: 1:0 (58.) Reutlinger, 2:0, 3:0 (61./65.) Widler. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Tokmak.