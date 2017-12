Regionalsport See Ost Marco Birkenmaier endgültig ein Topfechter

U-20-Junior gehört zu den besten Junioren in Deutschland. Beim Weltcup in Heraklion am Wochenende mit Nationalmannschaft auf der Planche.

Fechten: Marco Birkenmaier, Degentalent des VfB Friedrichshafen, hat sich endgültig in der Spitze der U-20-Junioren in Deutschland etabliert. Kommendes Wochenende fechtet er erstmals beim Mannschaftsweltcup im Team des Deutschen Fechterbundes.

Mehrere Turniere bestritt der 18-jährige Schüler des Gymnasiums der Claude-Dornier-Schule in diesem Jahr schon für die Deutsche- und Weltrangliste der U-20-Degenfechter. Bei den nur für die deutsche Rangliste relevanten, trotzdem international besetzten Turnieren in Bad Segeberg, Osnabrück und Offenbach belegte Marco die Ränge acht, 15 und sieben. Während diesen Wettkämpfen fiel die hohe Leistungsdichte auf, konnte sich doch kein Fechter bei allen Turnieren im Vorderfeld behaupten. Marco war bei diesen Turnieren mit 22 Ranglistenpunkten nach Louis Bongard (TSV Bayer Leverkusen, 24) der erfolgreichste Punktesammler.

Zudem standen für Marco Starts bei den Junioren-Weltcup-Turnieren in Riga und Luxemburg auf dem Programm. Beim Weltcup in Riga, seinem ersten Turnier dieser Kategorie, konnte Marco in der Vorrunde drei Siege gegen Fechter aus Schweden, Japan und Belgien, bei Niederlagen gegen Sportler aus Ungarn, Kasachstan und Frankreich verbuchen. Im K.-o.-System schlug er erst einen Weißrussen und dann einen Finnen, bevor er denkbar knapp mit 14:15 gegen den Italiener Giacomo Paolini verlor. Marco belegte den 56. Platz unter 239 Teilnehmern und sammelte seine ersten Weltcup-Punkte.

Beim traditionellen Junioren-Weltcup in Luxemburg gelangen dem Nachwuchstalent dann schon vier Siege in der Vorrunde gegen Fechter aus Aus-tralien, Singapur, Luxemburg und Venezuela, bei zwei Niederlagen gegen einen Russen und einen Finnen. Nach einem Freilos im 256er-K.-o. traf Marco ausgerechnet auf seinen Trainingspartner, den für den Heidenheimer SB startenden Konstanzer Julian Seyd. Wie fast immer behielt er auch diesmal mit 15:7 die Oberhand, musste aber in der Runde der besten 64 eine Niederlage gegen den Franzosen Andric Pianfetti hinnehmen. In der Endabrechnung des 191 Teilnehmer starken Turniers belegte Marco Birkenmaier den 43. Platz.

Marco ist nun in der Deutschen Rangliste auf Platz vier geführt und damit beim am Wochenende in Heraklion in Griechenland stattfindenden Weltcup-Turnier zum ersten Mal neben dem Einzelwettbewerb am Samstag auch für den am Sonntag stattfindenden Mannschaftsweltcup ins deutsche Team nominiert.