Regionalsport See Ost Ludwigsfeld-Schwung gegen Lustenau mitbringen

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach trifft in der Bezirksliga auf die Handballfrauen aus Lustenau. Die TSG Ailingen empfängt am Wochenende die HSG Lonsee-Amstetten.

Handball-Bezirksliga, Frauen: HSG Friedrichshafen-Fischbach – HC Lustenau (Samstag, 18.10 Uhr, Sporthalle Fischbach). – Nach guter, kämpferischer Leistung und einem gewonnenen Punkt in Ludwigsfeld wollen die Handballerinnen der HSG-Friedrichshafen-Fischbach den Schwung in die Partie am Samstag mitnehmen. Vor heimischem Publikum soll der zweite Saisonsieg gelingen. „Ich denke, dass wir gute Chancen haben zu gewinnen“, gibt sich HSG-Trainer Damir Turnadzic optimistisch. Nach einer Verletzungspause kehrt Lea Scharr wieder zurück. Weiterhin muss die Mannschaft aber auf Laura Henrichs, Ina Diemer und Annika Rist verzichten. Unterstützt werden die Gastgeberinnen von den A-Juniorinnen Isabel Heina, Yasmin Barbouchi und Celina Hörmann. Der HC um Shooterin Adrienn Bezzeg entschied drei von fünf Partien für sich, teilt sich mit der HSG Platz fünf in der Tabelle. Zuletzt mussten die Vorarlbergerinnen jedoch einen Dämpfer hinnehmen (16:20 gegen Lonsee). Auch Torhüterin Julia Hämmerle erwies sich in den vergangenen Jahren immer wieder als sicherer Rückhalt ihrer Mannschaft. Wie schon in den vergangenen Jahren dürfen sich die Zuschauer auf eine Partie auf Augenhöhe freuen. Mit einem Sieg könnten die Friedrichshafenerinnen den Anschluss an die Spitze wieder herstellen.

TSG Ailingen – HSG Lonsee-Amstetten (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Ailingen). – Nach zwei spielfreien Wochenenden greifen die Handballerinnen der TSG Ailingen wieder ins Geschehen ein. Nach drei Auswärtsspielen und -niederlagen in Folge empfängt Ailingen den Absteiger Lonsee-Amstetten vor heimischen Publikum. Um Punkte in Ailingen behalten zu können, müssen die Spielerinnen ihre Nervosität und Unsicherheiten in Angriff und Abwehr abstellen. Auch Lonsees Saisonstart verlief durchwachsen. Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt steigerten sich die HSG-Handballerinnen, fuhren ihren ersten Saisonsieg ein. Im vergangenen Heimspiel deklassierten sie Feldkirch mit 41:16. Die Gäste werden mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen an den Bodensee reisen. Mit einem Sieg könnte Ailingen aber einen kleinen Befreiungsschlag schaffen und in der Tabelle an Lonsee-Amstetten vorbeiziehen.

Bezirksklasse, Frauen: HSG Friedrichshafen-Fischbach – SV Tannau (Samstag, 14.30 Uhr, Sporthalle Fischbach). – Nach zwei sehr schweren Spielen zuletzt gegen die Top-Mannschaften der Liga will sich die HSG-Reserve für ihre kämpferische Leistung auch mal belohnen. Trotz dünner Personaldecke setzt die Mannschaft vonHSG-Spielertrainierin Carina Pilsner auf eine stabile Abwehr. Unterstützt wird die Mannschaft durch einige A-Juniorinnen. Tannau steht mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf dem dritten Tabellenplatz, musste zuletzt eine knappe Niederlage gegen Bad Saulgau hinnehmen. Mit einem Sieg könnte sich die junge HSG-Mannschaft im Mittelfeld der Liga etablieren.