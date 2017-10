Regionalsport See Ost Liane und Gustav Akbodemegbe: "Für Deutschland, glaube ich"

Regionalsport See Ost

Die Zwillinge Liane und Gustav Akbodemegbe sind 13 Jahre alt, wohnen und spielen Fußball in Ravensburg. Liane bei den TSB-Mädchen und Gustav bei den FV-Jungs – und das sehr erfolgreich. Beim SÜDKURIER-Interview mit dabei war Vater Honore.

Wie seid ihr zum Fußball gekommen?

Liane: Ich habe schon gerne Fußball in der Schule gespielt. Freundinnen und Freunde haben gesagt, dass ich gut sei, haben mich gefragt, ob ich in den Verein gehen wolle. Dann habe ich angefangen und so auch neue Freunde kennengelernt.

Gustav: Ich bin über das Ravensburger Ferienprogramm zum Fußball gekommen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weshalb ich mich dann auch beim FV angemeldet habe.

Honore, haben sie auch Fußball gespielt?

Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Ich habe sie bis vor kurzem zum Training und den Spielen gebracht, momentan aber fehlt die Zeit dafür. Da springt heute öfter mein älterer Sohn ein, der Basketball in Weingarten spielt.

Auf welchen Positionen spielt ihr?

Liane: Ich spiele im zentralen offensiven Mittelfeld und im Angriff.

Gustav: Ich bin entweder Innen- oder Außenverteidiger.

Seid ihr dann auch Stützpunktspieler?

Liane: Ja, ich gehe montags immer zum Stützpunkttraining.

Gustav: Ich war es auch. Jetzt aber nicht mehr, weil ich montags nun beim FV Ravensburg trainiere. An zwei Orten kann ich nicht gleichzeitig sein.

Welches sind eure Lieblingsspieler?

Liane: Pogba, Ribery und Prince-Boateng.

Gustav: Pogba und Alaba.

Ihr stammt aus Togo. Mal angenommen, ihr steigt immer weiter auf der Karriereleiter und eines Tages würden dann beide Verbände, die togolesische und die deutsche, kommen, um nachzufragen, für sie zu spielen. Für wen würdet ihr euch entscheiden?

Liane und Gustav (zögern beide lange): Ich glaube für Deutschland.

Honore: Ich würde meinen Kindern raten nicht für Togo, sondern für Deutschland zu spielen.