Regionalsport See Ost Leutkirch verliert das Derby, aber nicht die Tabellenführung

Nur eine einzige Partie war in der Fußball-Bezirksliga Bodensee/Oberschwaben am Sonntag gespielt worden. Das Wetter zwingt zur Absage oder Abbruch.

Fußball-Bezirksliga: SC Unterzeil-Reichenhofen – FC Leutkirch 2:1 (0:1).- „Der Sieg für Unterzeil-Reichenhofen geht in Ordnung, die Gastgeber haben nach dem Rückstand nicht aufgegeben, haben dagegengehalten“, sagt Jochen Reischmann, Abteilungsleiter der Gäste. Die erste Halbzeit sei ausgeglichen gewesen. Beide Mannschaften hätten Chance gehabt. Eine der Möglichkeiten hat der FC Leutkirch zur Pausenführung genutzt. „In der zweiten Halbzeit hat Unterzeil-Reichenhofen den Druck erhöht, hat auf den Ausgleich gedrängt. Folgerichtig sei der auch gefallen. Doch damit nicht genug: In der 68. Minute erzielten die Gastgeber sogar den 2:1-Siegtreffer im Derby. Zuvor, so Reischmann, habe der FCL einen Eckball nicht gut verteidigt. Danach hätten Schnee und Hagel konstruktiven Fußball schwer gemacht. Der FC Leutkirch bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer, Unterzeil-Reichenhofen hat sich ins Mittelfeld der Tabelle vorgearbeitet.- Tore: 0:1 (43.) Häge, 1:1 (55.) Widler, 2:1 (68.) Katan. – Zuschauer: 170. – Schiedsrichter: Kempter.

TSV Ratzenried – SV Mochenwangen ausgefallen. – Beide Mannschaften und der Schiedsrichter standen bereit, um die Partie um 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Eglofs anzupfeifen. „Dann allerdings haben wir gesehen, dass die heftigen Niederschläge die Drainagen überfordert haben, sodass Wasser auf dem Platz stand“, berichtet Markus Steidle, der Trainer des TSV Ratzenried. Fußball spielen war da nicht mehr möglich. Das Spiel war ursprünglich auf 14.30 Uhr in Ratzenried angesetzt gewesen. Da der Platz in Ratzenried nicht bespielbar gewesen sei, habe man die Option in Eglofs nutzen wollen. Da aber dort schon um 14.30 Uhr ein Spiel anstand, wollte man um 17 Uhr beginnen. Aber auch das klappte letztendlich nicht.

SG Aulendorf – TSV Tettnang abgebrochen. – „In der Halbzeitpause hatte es so richtig angefangen zu stürmen mit Blitz, Donner und Hagel“ sagt Thomas Helm vom TSV Tettnang. Nach dem Wechsel hatte der Schiedsrichter das Spiel nochmals angepfiffen. Aber es habe, so Helm, keinen Sinn mehr gehabt. Abbruch. Der Schiedsrichter habe alles richtig gemacht. Schade nur, dass es zu diesem Zeitpunkt 3:1 für Tettnang stand.