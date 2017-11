Regionalsport See Ost Leidenschaft in die Waagschale werfen will die HSG Friedrichshafen-Fischbach

Leidenschaft in die Waagschale werfen will die HSG Friedrichshafen-Fischbach

Handball-Landesligist HSG Friedrichshafen-Fischbach empfängt am Samstag Bartenbach. Der TSB Ravensburg steht gegen Vöhringen vor hoher Hürde in der Kuppelnauhalle).

Handball-Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TSV Bartenbach (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Fischbach). – Nach einem kämpferisch überzeugenden Spiel am vergangenen Wochenende beim Spitzenteam Vöhringen wollen die HSG-Handballer die gleiche Leistung und Leidenschaft heute auf die Platte bringen. Vor heimischen Publikum sollen die nächsten zwei Punkte auf ihr Konto wandern. „Die guten Ansätze im Spiel gegen Vöhringen sollen verbessert werden“, verlangt HSG-Trainer Stephan Kummer. Auch die Personallage entspannt sich etwas. Zwar kann keiner der vier verletzten Spieler wieder eingreifen, dennoch sind Spielmacher Janik Weisner und Markus Schöberl zurück im Friedrichshafener Trikot.

Bartenbach ist nicht gut in die Saison gestartet. Mit nur einem Punkt mehr steht der heutige Konkurrent einen Platz vor der HSG. Der wird nach drei Niederlagen in Folge alles daran setzen, in Fischbach die Negativserie zu beenden. Zuletzt gelang ihm ein knapper Auswärtssieg in Uhingen. Auch die HSG wird alles in die Waagschale werfen, um sich von den Abstiegsplätzen zu befreien. Zuletzt überzeugte die Mannschaft vor allem durch Zusammenhalt und Kämpferherz. Mit der richtigen Einstellung kann sie sich für die zuletzt guten Leistungen belohnen.

TSB Ravensburg – SC Vöhringen (Sonntag, 17.30 Uhr, Kuppelnauhalle, Ravensburg). – Vor der Partie könnten die Ausgangspositionen der beiden Teams nicht unterschiedlicher sein. Während die Gäste auf dem zweiten Tabellenplatz stehen und sich in dieser Saison wohl berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen dürfen, stehen die Ravensburger mit lediglich drei Punkten aus sieben Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zuletzt verloren die Oberschwaben beimHT Uhingen-Holzhausen nach einer sehr schwachen Vorstellung deutlich. Somit ist die Favoritenrolle bereits verteilt. Wer allerdings die bisher ausgetragenen Partien betrachtet, dem fällt auf, dass die Rams vor allem gegen vermeintlich starke Gegner aus der oberen Tabellenregion starke Spiele zeigten. Dies dürfte für das Team ein Ansporn sein, auch gegen Vöhringen alles daran zu setzen, Punkte zu holen. Während Ole Gohmann wieder zurück ins Team kehren wird, muss das Trainer-Team Farkas/Herter weiterhin auf Linksaußen Claudius Frank verzichten. Dieser ist aufgrund einer schweren Verletzungen bislang noch nicht einsatzbereit. Die Rams müssen am Wochenende mit höchster Konzentration und Kampfbereitschaft in diese Partie gehen, um gegen die Gäste aus Vöhringen bestehen zu können.