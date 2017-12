Regionalsport See Ost Kushtrim Mahmuti verpasst DM-Podest

Langenargener Boxer unterliegt in Lübeck Magomed Schachidov. Eine Verwarnung kassiert und zu verkrampft im Ring gestanden.

Boxen: Große Ziele hatte sich das Langenargener Aushängeschild Kushtrim Mahmuti für die Deutschen Meisterschaften gesteckt, und war nach seinem überragenden Sieg über den Berliner Firmas Elammar mehr wie zuversichtlich, dass es zumindest für einen Podestplatz reichen würde.

„Elammar war von vornherein mit mir und meiner Art zu boxen überfordert. Bereits in der ersten Runde wurde er zweimal angezählt, und nachdem er in der zweiten Runde noch zweimal ermahnt worden war, was ihm einen Punktabzug einbrachte, konnte ich den Kampf recht schnell klären“, berichtet der Weltergewichtler. „Ein drittes Anzählen und eine weitere Ermahnung war die Disqualifikation, beziehungsweise ein Technischer K.o. und für mich der klare Sieg.“

Zuversichtlich trat Mahmuti zu seinem zweiten Fight in den Ring. „Im Vorfeld mache ich mir meistens mehr Gedanken als notwendig sind. Ich war sehr guter Dinge, wusste aber zugleich auch, dass Magomed Schachidov ein sehr guter Boxer ist. Wir standen uns schon zweimal im Ring gegenüber und jeder hat einen Sieg auf seinem Konto verbuchen können. Nachdem ich bereits bei den Deutschen Meisterschaften eine Bronzemedaille erkämpft hatte, wollte ich jetzt natürlich mehr erreichen.“

Dieses Ziel muss Mahmuti nach einem harten Kampf und einer klaren Niederlage erst einmal zur Seite legen. „Ich bin der Meinung, dass wir uns beide nichts geschenkt haben. Die Verwarnung und der damit verbundene Punktabzug wegen unsauberem Schlagen haben es mir nicht einfacher gemacht, und ich sage es ganz ehrlich, dass Schachidov als verdiente Sieger aus dem Ring stieg und ein würdiger Deutscher Meister ist. Als Boxer sieht man sich mehrmals im Leben, beziehungsweise im Ring. Ich werde hart arbeiten, damit ich nächstes Mal der Gewinner bin.“

„Nach dieser Niederlage hatte ich erst einmal mit mir zu kämpfen“, berichtet Mahmuti ganz offen. „Das war nicht der Ausgang des Kampfes. Das Urteil war berechtigt. Ich hatte mit mir zu kämpfen, da ich meine Art zu boxen, überarbeiten muss, wenn ich ganz oben mitmischen möchte. Deswegen habe ich mich auch gleich mit Trainer Thomas Schuler kurzgeschlossen und wir haben bereits ein provisorisches Trainingsprogramm aufgestellt. Überall da, wo ich meine Fehler sehe will ich besser werden und nächstes Jahr nochmal bei den Deutsche Meisterschaften starten.“

Dass es für Kushtrim Mahmuti nicht leicht werden würde, in einer der am stärksten besetzten Gewichtsklasse, dem Weltergewicht, war Schuler im Vorfeld klar. „Bei 16 Teilnehmern gehört auch etwas Losglück dazu, und da wäre mir Schachidov erst im Finale lieber gewesen“, sagte Schuler schon im Vorfeld. „Die Verwarnung war sicher nicht alleine endgültig ausschlaggebend, er war zu verkrampft und wollte unbedingt den Titel für sich erkämpfen. Nachdem wir unsere Trainingsräume grundlegend saniert und renoviert haben, haben wir im Training einen Boxring und werden darin auch die Ringaufteilung trainieren. Dazu kommt noch eine Spiegelwand, an der wir auch gezielt an der Technik von Kushtrim arbeiten können.“

Jetzt gilt es für das Boxteam Langenargen aber zunächst, sich in der ersten Begegnung des Bodensee-Cups am Samstag gegen die Boxriegv aus Österreich die siegbringenden Punkte zu sichern.

Uwe Hamann, Präsident des Baden-Württembergischen Boxverbandes, durfte den frischgebackenen Deutschen Meister in der Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm, Wladislaw Baryshnik aus Backnang, zum besten Techniker des Turniers auszeichnen. Der zweite Deutsche Meister aus Baden-Württemberg, Xhek Paskali, schlug seinen jüngeren Landesverbandskollegen Athanasios Kazakis im Halbschwergewicht.