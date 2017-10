r Kommt die TSG Ehingen gerade recht?

VfB Friedrichshafen will Wiedergutmachung nach dem 0:1 in Weingarten betreiben. Das Tabellenschlusslicht Ehingen kommt am Samstag ins Zeppelinstadion.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – TSG Ehingen (heute, 15.00 Uhr, Zeppelinstadion). – „Ich knabbere relativ lange an einer Niederlage“, erzählt Christian Wucherer. Kein Wunder sind Ärger und Enttäuschung über das unnötige 0:1 in Weingarten vergangenen Freitag immer noch sehr präsent beim Friedrichshafener Trainer. Der Frust über den wankelmütigen VfB, einmal hui (in Berg) und dann wieder pfui, haben jedoch nicht zu einer Magath’schen Trainerorgie geführt. „Die Spieler hatten trotz allem keine allzu harte Trainingswoche“, sagt Wucher und fügt an: „Keine Medizinbälle, ich weiß ja, dass sie es besser können.“ Trainingsmethoden müssten nicht verändert werden, an fehlender Fitness liege es mit Sicherheit nicht. Das Friedrichshafener Problem sei die „flappsige“ Einstellung der Spieler. Nichts enttäuscht Christian Wucherer mehr. Die Mannschaft muss sich klar machen, fährt der VfB-Coach fort, dass die Wahrheit auf dem Platz liege. Wer sich das nicht zu Herzen nehme, strafversetzt in der U 23 ebenfalls enttäusche – wie zuletzt gegen Ailingen mit Entsetzen beobachtet -, lande ganz schnell auf der Tribüne, müsse sich übers Training wieder anbieten. Wucher hat die Faxen dicke.

Da kommt die TSG Ehingen gerade recht. „Einen undankbareren Gegner gibt es wohl nicht“, umschreibt Wucherer die heutige Aufgabe. Alle erwarten natürlich einen haushohen Sieg des Favoriten über eine Mannschaft, die in acht Spielen genau zweimal getroffen hat – und 23 Gegentore kassierte. „Mit breiter Brust werden die Ehinger wohl nicht im Zeppelinstadion auflaufen“, das weiß Wucherer auch ohne viel Kaffesatz lesen. „Sie haben ein riesiges Problem mit vielen Verletzten.“ Improvisieren statt Spielabläufe automatisieren, laute das Motto für Trainer Roland Schlecker. „Fußball vom anderen Stern“ dürfe unter diesen Voraussetzungen nicht erwartet werden.

Aber deshalb allzu leichte Beute im Zeppelinstadion wittern, mit halber Kraft zum standesgemäßen Sieg – diese Gedanken sollten seine Spieler erst gar nicht in den Kopf lassen. Die Verletzten kehrten einer nach dem anderen wieder zurück, Ehingen stabilisiere sich, warnt Christian Wucher davor, den Aufsteiger nicht ernst zu nehmen. Nicht noch solch ein Waterloo wie zuletzt gegen Weingarten. Wucherer: „Auch da hatten wir die Spieler gewarnt.“

Weil „eines Trainers Worte manchmal nur Schall und Rauch“ seien, hat er seine Mannschaft diese Woche intensiv vorbereitet auf das, was da kommen wird: Spiel ohne Ball gegen ein Ehinger Bollwerk, Flankenläufe (ein Pluspunkt gegen Weingarten). Die sollen, im Gegensatz zur Vorwoche, heute (gut abgestimmte) Abnehmer finden. Kurz: Best möglichst eingestellt in ein Spiel gehen, in dem der VfB eigentlich nur verlieren kann. Vor allem Charakter zeigen. Dann läuft der „Chef“ nicht Gefahr, eine weitere Woche lang knabbern zu müssen.