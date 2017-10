Regionalsport See Ost Klettern im Schwarzlicht war das Highlight in Friedrichshafen

Begeisterung beim Kid´s Cup des DAV Friedrichshafen. Vereinsmeisterschaft ermittelt beste Kletterer des DAV.

Klettern: Mehr als 100 Augenpaare beobachten gebannt die Bewegungen von Thomas Müller. Der groß gewachsene Mann macht sich klein, um die Kletterrouten beim Baden-Württembergischen Kid’s Cup des DAV Friedrichshafen für die Kinder realistischer zu demonstrieren. Der Nachwuchs soll so erfahren, wie die Routen zu meistern sind und welche kleinen Tricks gleich beim Wettkampf helfen könnten. Die Atmosphäre ist gleichzeitig gespannt und fröhlich, als um 12 Uhr der Startschuss für die dreistündige Wettkampfzeit fällt.

99 Kletterer im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren stellen sich den Herausforderungen, die die fünf Boulder-, vier Schwierigkeits- und eine Speedroute zu bieten haben. Vor ihren Eltern und Trainern, mit denen sie aus allen Teilen Baden-Württembergs angereist sind, geben sie ihr Bestes. Auch das Schrauberteam hatte sich dieses Jahr etwas Besonderes für die Kinder einfallen lasse: ein Schwarzlichtboulder, das Highlight der Veranstaltung. Am Ende des Tages und nach Verlängerung der Kletterzeit aufgrund der vielen Kinder, sind alle Augen auf Klaus Wolf gerichtet – er gibt die Ergebnisse bekannt und verleiht die Preise zusammen mit den Helfern aus der Kraxxler Gruppe.

Altersgruppe Mädchen I: 1. Ayla Ertan (Sektion Tübingen), 2. Laura Schölzel (Sektion Schwaben BG Aalen), 3. Linda Wuhrer (Sektion Heidelberg). – Bei den Jungen I: 1. Jakob Schiefer (Sektion Schwaben BG Aalen), 2. Finn Jung (Sektion Heilbronn), 3. Anton Gnauert (Sektion Schaben BG Aalen).

Mädchen II: 1. Analilia Stumpf (Sektion Stuttgart, zum dritten Mal in Folge), 2. Carla Ding (Sektion Offenburg), 3. Maelle Reim-Braun (Sektion Stuttgart). – Jungen II: 1. Luis Schölzel (Sektion Schwaben BG Aalen), 2. Moritz Schiefer (Sektion Schwaben BG Aalen), 3. Jakob Probst (Sektion SG Ulm/Neu-Ulm).

Einen Tag zuvor wurden bei den Vereinsmeisterschaften die besten Kletterer unter den Erwachsenen und Jugendlichen der DAV-Sektion Friedrichshafen ermittelt. Die knapp 30 Starter mussten erst ihr Können in fünf Qualifikationsrouten beweisen. Die besten sechs durften in einem spannenden Finale um den Titel klettern. In der weiblichen Jugend setzte sich Alina Huber erneut gegen ihre Kontrahentinnen durch. Bei den Damen behauptete sich Eva Schäfer vor Vera Meschenmoser und Sabine Schäfer. Bei den Herren sicherte sich Favorit Lorenz Kratzert wie schon im Jahr zuvor den Sieg, Heinrich Lange wurde Zweiter, Gerald Kratzert Dritter. Die Preise wurden an der Siegerehrung dank der Sponsoren Sport Schmidt, Sport Jakob, CB, Meckatzer und Vaude vergeben. Dank auch an an alle Helfern des DAV, insbesondere an die Mitglieder der Kraxxler-Gruppe, die in unzähligen Stunden die Kletterhalle für die Wettkämpfe vorbereitet und beim Bewirten und der Organisation geholfen haben. Ebenfalls großer Dank geht an die beiden Organisatoren und Routenbauern Thomas Müller und Klaus Wolf.