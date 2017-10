Regionalsport See Ost Kleine Unterschiede, große Wirkung bei den Towerstars

Mehr Selbstvertrauen bei den Ravensburg Towerstars nach dem 5:2 in der DEL 2. Erster Auswärtssieg der Saison in Dresden bringt Ruhe ins Eishockeyteam.

Eishockey-DEL-2: Als am Freitagabend die letzten Sekunden des Auswärtsspiels der Ravensburg Towerstars bei den Dresdner Eislöwen heruntertickten, sah man auf der Spielerbank keinen überschwänglichen Jubel. Stattdessen klopfte sich das Team von Trainer Jiri Ehrenberger aufmunternd auf die Helme und es schien, als ob bei jedem einzelnen Akteur gerade ein tonnenschwerer Felsbrocken beiseite geräumt worden war.

Mit einem 5:2-Erfolg landeten die Towerstars den ersten Auswärtssieg der Saison, und der brachte nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch eine sportliche Erkenntnis: Die Grenzen zwischen Sieg und Niederlage sind fließend, vor allem, wenn es im ersten Viertel einer Hauptrunde noch schwer ist, den Gegner und derweilen auch sich selbst spielerisch einzuschätzen. „Es war wichtig, immer zur rechten Zeit die passende Antwort zu haben“, kommentierte Towerstars-Coach Jiri Ehrenberger die erzielten Tore. Beispielsweise das mehr als selbstbewusste Solo von Daniel Pfaffengut, der kurz vor der Mittellinie den Puck aufgelegt bekam und die gegnerische Abwehr wie Slalomstangen stehen ließ. Auch die Treffer der Kollegen danach waren prägend für den Gesamtauftritt in Dresden. Schöne Kombinationen hatten die Towerstars auch in den verlorenen Spielen zuvor gezeigt, doch oft genug landeten die Schüsse am Gestänge oder in der Fanghand des gegnerischen Torhüters, der den letzten Pass vor dem Tor schon ausgerechnet hatte. Stichwort Torhüter: Mit starken Reflexen und Stellungsspiel hatte Towerstars-Goalie Jonas Langmann nicht unerheblichen Anteil an diesem Sieg. Nachdem sich sowohl er als auch Kollege Jimmy Hertel von der verunsicherten Stimmung der vergangenen Wochen hatten anstecken lassen, hatte also auch hier alles auf den Punkt gepasst.

„Wir haben uns für die Mühen der vergangenen Wochen endlich einmal belohnen können“, befand Verteidiger Lukas Slavetinsky, der sich über den Sieg auch aus anderem Grund freute. „Wir hatten nur ein Spiel am Wochenende, da durften wir nicht schon wieder ohne Punkte rauszukommen“, so der 36-jährige Routinier.

Aus mentaler Sicht waren dieser Sieg und das Vermeiden eines weiteren Abrutschens in den Tabellenkeller enorm wichtig, denn auch am Wochenende haben die Towerstars nur ein einziges Spiel und dies beim äußerst schwer berechenbaren Oberliga-Aufsteiger Bad Tölz. Dass es hierfür weitere positive Signale aus dem Spielerlazarett gibt, sollte weiteren Auftrieb geben. Mathieu Pompei steht am Freitag nach drei Wochen Pause wieder vor einem Comeback. Auch David Zucker, der noch mit Adduktorenproblemen kämpfte, soll nach einer einwöchigen Schonung wieder seinen angestammten Platz einnehmen können. Sollte das wie geplant eintreten, könnte Trainer Jiri Ehrenberger auch die einstige, sehr gut harmonierende Sturmreihe Zucker-Pompei-Just formieren.