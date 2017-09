Fußball Keine Glanzvorstellung des VfB Friedrichshafen

Landesliga-Aufsteiger TSV Heimenkirch macht im Zeppelinstadion Friedrichshafen in der zweiten Hälfte viel Druck und bringt die Hausherren in Bedrängnis

VfB Friedrichshafen – TSV Heimenkirch 2:1 (2:0). – Mit einem 2:1-Sieg für den VfB Friedrichshafen endete die Begegnung gegen den Aufsteiger TSV Heimenkirch. Keiner zweifelte nach der ersten Halbzeit an einem klaren Heimsieg im Zeppelinstadion. Nach 90 Minuten sah es vollkommen anders aus, denn mit viel, viel Glück holten die Gastgeber die drei Punkte.

Bereits in der siebten Minute stand es 1:0 für die Gastgeber. Eugen Strom flankte in den gegnerischen Strafraum. Mit einer sehenswerten Aktion täuschte Sascha Hohmann seinen Gegenspieler und aus der Drehung war sein Schuss im Netz. Eine Minute später war VfB-Torwart Phillipp Meier bei einem verdeckten Schuss auf dem Posten. Die Gäste spielten zwar aggressiv und mit viel Engagement, doch die Häfler bestimmten das Spiel. Mit einem Doppelpass zwischen Daniel Di Leo und Joshua Merz kam der Stürmer hinter die Abwehr und nutzte seine Chance zum 2:0 in der 19. Minute. Die Häfler waren zu diesem Zeitpunkt eindeutig die technisch bessere Mannschaft. Die entscheidenden, gewonnen Zweikämpfe im Mittelfeld führten immer zu gefährlichen Situationen vor dem und im Strafraum der Gäste. Die VfB-Abwehr stand sicher und ließ nur eine gefährliche Aktion des TSV Heimenkirch zu, die zum Anschlusstreffer hätte führen können. Nach dem zweiten Tor gab es zudem eine Phase, in der die Friedrichshafener es versäumten, den dritten Treffer nachzulegen. Es blieb bei der verdienten Führung bis zum Halbzeitpfiff.

Nach zehn Minuten in der zweiten Halbzeit war zu erkennen, dass die Gäste diesen Spielstand unbedingt ändern wollten. Durch viel Laufarbeit und Einsatz behielten sie den Ball in den eigenen Reihen und machten mächtig Druck. Ein Gästestürmer wurde bei einem Schussversuch in der 56. Minute nicht regelkonform gehindert. Der fällige Freistoss am Strafraum wurde von der Mauer abgefälscht und landete im Fünfmeter. Vier Abwehrspieler samt Torhüter konnten die Situation nicht nachvollziehbar klären. Christian Wucher reagierte schnell und erzielte den 2:1-Anschlusstreffer.

Durch das energische Spiel der Gäste nach vorne und bei einigen Eckbällen hatte die VfB-Abwehr mächtig Probleme. Dies war nur möglich, da die Häfler durch viele Fehlpässe ihren Gegner in Ballbesitz brachten. Auch konnten die Häfler meist in der eigenen Hälfte nur durch Fouls die Angriffe unterbinden. Nach 20 Minuten hatten die Friedrichshafener ihre erste Torchance. Gegen die kämpferisch und spielerisch starken Gäste mussten die Gastgeber alles aufbieten, um nicht den Ausgleich zu bekommen.

In der 87. Minute wollte Daniel Di Leo den verlorenen Ball wieder erkämpfen und brachte seinen Gegenspieler von hinten zu Fall. Er sah die Rote Karte, was ein herber Verlust für die kommenden Spiele sein wird. Am Ende blieb es beim doch glücklichen Sieg. „Mit der ersten Halbzeit war ich zufrieden. Dann fehlte es an der fußballerischen Qualität und Cleverness. Keiner der erfahrenen Spieler war in der Lage, dem Spiel einen anderen Verlauf zu geben“, so VfB Trainer Christian Wucherer. – Tore: 1:0 Hohmann (7.), 2:0 Merz (19.), 2:1 Wucher (56.). – Schiedsrichter: Huthmacher. – Zuschauer: 180.