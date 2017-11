Regionalsport See Ost Kein Duell mehr um den Aufstieg in Argental

Die SG Argental empfängt am Sonntag die SG Kissliegg, die ihr vor Jahren die Fußball-Bezirksligameisterschaft im letzten Moment noch weggeschnappt hatte.

Fußball-Bezirksliga: SG Argental –SG Kisslegg (Sonntag, 14.30 Uhr).- (aba)Spiele dieser Mannschaften haben es oft in sich gehabt. Besonders als beide vor Jahren dicke Konkurrenten um den Landesligaaufstieg waren. „Da haben wir die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte gespielt“, sagt Markus Bucher, SGA-Pressewart. Zu Beginn der Rückrunde wurde dann aber gegen Kisslegg 1:6 auf eigenem Platz verloren. Der Aufstieg schien vergeigt.

Doch der Trainer der damaligen SGK war sich der Sache nicht sicher. „Glauben sie“, sagte er, „dass die Argentaler aufgeben?“ Diese in seinem Sinne rhetorische Frage beantwortete er mit einem deutlichen: Nein. Es sollte genauso kommen. Die SGA legte einen Gang zu, überholte Kisslegg. Alles schien angerichtet für: Noch ein Sieg, dann dürfte der Aufstieg praktisch perfekt sein. Dazu kam es nicht. Argental brach ein, Kisslegg holte sich den Wimpel. Und die Relegationsrunde brachte den Kickern aus dem Bodenseekreis kein Glück, Winterlingen war nicht zu besiegen. „Vielleicht haben wir damals zu viel darüber diskutiert, ob Aufsteigen Sinn machen würde“, erinnert sich Bucher.

Die Situation heute ist eine ganz andere. Argental steht im hinteren Teil des Mittelfeldes. „Wir sind schwer in die Saison gekommen“. resümiert Bucher, gerade die Derbys sind verloren gegangen. Doch die Elf habe sich gefangen, sich ins Tabellenmittelfeld gearbeitet, sagt der SGA-Funktionär. Nun sei es fast so: Nach einem Sieg folge eine Niederlage und nach dieser wieder ein Sieg. Vergangenes Wochenende gab es weder das eine noch das andere, die Partie gegen Baindt wurde abgesagt. Zu kräftiger Wind, zu viel Regen. Das soll, wenn möglich, nicht wieder passieren. Denn dann, so Bucher, sei die Gefahr groß, dass die Mannschaft aus dem Tritt gerät. Deshalb wolle man alles dafür tun, am Sonntag spielen zu können, obwohl die Prognosen, so Bucher, nicht die besten seien.