Regionalsport See Ost Kehlener Traum: Am Sonntag noch dabei sein beim MTU-Cup

Fußball-C-Junioren eines der acht regionalen Teams beim beim MTU-Cup des VfB Friedrichshafen. Gegner in der Gruppe M sind Izmir, Mailand, Chelsea und Titelverteidiger Frankfurt. Dazu kommt noch die SG Langenargen/Eriskirch.

Juniorenfußball: Mit „voller Pulle, an langen Tagen und in kurzen Nächten“ bewegen sich Manager Klaus Segelbacher und die Organisatoren des VfB Friedrichshafen aufs Wochenende und den 15. MTU-Cup für 15-jährige Fußballer aus ganz Europa zu. Mit gewohnter Organisation, weil das Rollenbuch jedes Jahr minutiös vorschreibt, was wann, wo, von wem und wie gemacht werden muss. „Mit einer großen Helferschar“, sagt Initiator und Organisator Segelbacher, auch Unvorhergesehenes erledigen. Bei dem wohl best besetzten Fußballturnier in Europa, das am Samstagmorgen in der Friedrichshafener ZF-Arena angepfiffen wird. „Alles wie geplant“, sagt Klaus Segelbacher und ist schon wieder auf der Fahrt zum nächsten Termin.

„Alles wie geplant“ gilt aber nur bedingt für Michael Bodenmüller und die C-Jugend des SV Kehlen. Euphorie und kaum zu bändigende Vorfreude herrschen beim Leistungsklasseteam von der Schussen. „Bisher haben wir nur von der Tribüne aus zusehen können“, sagt der 52-Jährige, der seit sieben Jahren die jetzige C-Jugend des Fußball-Landesligisten trainiert. „Die Freude bei allen war riesengroß, als wir erfuhren, dass wir zu diesem Turnier eingeladen worden sind.“ Weil die Jugend des SVK in der Vergangenheit „konstant gute Leistungen“ geboten habe; zum Beispiel 2015 in der Talentstaffel der D-Junioren (quasi die Verbandsstaffel) trotz Gegner wie den VfB Stuttgart Vizemeister geworden ist; vor wenigen Wochen die Gruppe 2 der Leistungsstaffel als Sieger beendet hat. Dass es mit dem Aufstieg in die Bezirksstaffel nicht geklappt hat (Elfmeterschießen gegen die SG Aichstetten/Unterzeil verloren, wir berichteten) hat die erfolgreiche Mannschaft sehr enttäuscht. „Ich habe noch nie solch eine stille Kabine erlebt.“ Aber nicht den Spaß am Kicken genommen.

„In der Hallenbezirksmeisterschaft hat sie souverän die nächste Runde erreicht“, sagt Bodenmüller. „Mit technisch anspruchsvollem Fußball, sehr ausgeprägtem Siegeswillen, einem riesigen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und – ganz wichtig – auch bei den Eltern.“ Der große Spaß, den der studierte Maschinenbauer der ZF mit dieser Mannschaft hat, ist deshalb auch nach der vielleicht größten Enttäuschung der noch jungen Kicker geblieben. Die haben schon ein paar Erfahrungen mit hochkarätigen Gegnern gemacht. „Wir versuchen, sportlich zu fordern und fördern“, begründet Bodenmüller die Teilnahme an Wettbewerben in Heidenheim oder Stuttgart. Mit und gegen „klangvollen Namen“, wie der Kehlener Coach es ausdrückt. Und da haben die Jungs, „weil sie gut sind“, durchaus auch beachtliche Resultate erzielt.

Von wegen Jungs. Einer der Nachwuchsfußballer ist weiblich. Stürmerin Chantal Ebinger gehört schon seit sechs Jahren zur Truppe. Weil sich aber ein Kollege verletzt hat, wurde sie in die 3er-Kette versetzt. Mit „ihrer Übersicht und Technik“ (Bodenmüller) hat sie sich, die spielberechtigt ist für die B-Juniorinnen-Bundesligamannschaft des SV Alberweiler, schnell weiterentwickelt. „Die vergangenen fünf Spiele haben wir zu Null gespielt.“

Klar, dass die junge Fußballerin am MTU-Cup „gesetzt“ ist, wohl die Mehrzahl der Partien bestreiten wird. Damit da kein Neid, keine Unruhe aufkommen, haben sich Michael Bodenmüller und Crew mit dem Veranstalter darauf verständigt, dass „der SV Kehlen alle Spieler einsetzen darf, und nicht nur zehn wie die Profis“. Damit ist erreicht, dass „möglichst alle“ zum Einsatz kommen. Sogar noch gegen den Lieblingsgegner. „Jeder durfte sich zwei Vereine heraussuchen.“ Mit Titelverteidiger Eintracht Frankfurt, AC Mailand, Izmir und Chelsea London ist in der Gruppe M hochkarätige Konkurrenz in Menge vorhanden. Dass gegen diese Kracher die Null stehen muss, ist kein Thema für Bodenmüller und Team. Ein Ziel haben sie nicht ausgegeben. Träumen aber ist ausdrücklich erlaubt: Rang vier erreichen, am Sonntag noch mal antreten dürfen, das wäre gigantisch. „Aber ich weiß, wie gering diese Chance ist“, nimmt der Kehlener Trainer Druck von seinen Schützlingen. Bis auf eine Partie. Gegen die SG Langenargen/Eriskirch „wollen wir gewinnen“. Mit voller Pulle, nach gefühlt endlos langem Warten und einer wahrscheinlich sehr kurzen Nacht auf Samstag.

Juniorenfußball

MTU-Cup

Gruppeneinteilung, Gruppe M: Eintracht Frankfurt, Chelsea FC, Altinordu FK Izmir, SV Kehlen, AC Mailand, SG Langenargen/Eriskirch.

Gruppe T: Borussia Dortmund, Arsenal London, VfB Friedrichshafen, Ajax Amsterdam, TuS Immenstaad, Schalke 04.

Gruppe U: FC Bayern München, Manchester United, Nagaoka Billborad FC, JSG Hege/Nonnenhorn/Bodolz, FC Barcelona "Grana", VfB Friedrichshafen II.

Gruppe 17: SG Fischbach/Schnetzenhausen, FC Barcelona "Blau", Benfica Lissabon, MTU LZ Friedrichshafen, VfB Stuttgart, Dinamo Zagreg.

Terminplan

Das Turnier beginnt am Samstag um 8,30 Uhr mit der Partie des Titelverteidigers Eintracht Frankfurt gegen Chelsea FC. Danach folgt schon die ersten Partie des SV Kehlen. Er steht Izmir gegenüber. Die Gruppenspiele in der ZF-Arena sind um 18.50 Uhr beendet.

Das Turnier wird am Sonntag um 8.30 Uhr mit den Zwischenrundenspielen fortgesetzt. Ab 14.33 Uhr werden die Finalspiele angepfiffen.

Alle infos unter: www.mtu-hallencup.de

Heute "Klassentreffen" in der ZF-Arena

Fußball: Stillstand ist Rückstand, lautet das Motto von Klaus Segelbacher, der seit 15 Jahren den MTU-Cup des VfB Friedrichshafen organisiert und mittlerweile zu einem der attraktivsten C-Jugend-Fußballturniere in Europa gemacht hat. "Am Donnerstag wird der Rasen in der ZF-Arena verlegt, alles ist parat, nur am Freitag ist dort nichts los", sagte er einst. Der Zustand ist Vergangenheit. Heute, ab 17.30 Uhr wird in der ZF-Arena den Fußballfans, quais als Vorprogramm zum MTU-Cup, ein weiterer Leckerbissen geboten. Der ISDB-Legenden-Cup.

"Fußball-Legenden live erleben"!, so lautet der Slogan – mit einer großen Auswahl an echten Bundesligagrößen und -Vereinen. Da wären der FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Dinamo Zagreb und der 1. FC Köln. Nun sind die Fans was Legendenfußball angeht, eher skeptisch. Klangvolle Namen fehlen oft. Nicht so beim IDB-Legenden-Cup. Eine Bedingung zur Teilnahme am Wettbewerb in Friedrichshafen war: "Mindestens ein bekannter Name", erzählt Klaus Segelbacher, der den Fans keine Mogelpackung anbieten will. Und so zeigen, unter anderem, Dieter Burdenski, Patrick Helmes, Victor Skripnik, Martin Max, Karl-Heinz Pflipfsen, Stephan Engels, Oliver Freund und Rüdiger Abramczik auf dem Kunstrasen in der ZF-Arena ihre Künste am Ball, von denen sie nichts verlernt haben. Zu dieser Riege gehört natürlich eine Oberschwaben-Auswahl. Mit nicht weniger klangvollen Namen für den fußballbegeisterten Fan aus der Region. Marco Barlecaj, Thomas Peschel oder Ralf Hermanutz tackeln Schalke 04. Nicht nur Sport steht im Mittelpunkt. "Das soll ein großes Klassentreffen werden", hat Segelbacher eine klasse Idee eines "Wiedersehen der Ehemaligen" organisiert. Und das findet nicht auf dem Kunstrasen sondern im Foyer statt. Ab 20 Uhr sorgt dort ein DJ für Musik, ab 22 bis 24 Uhr haben Fans und Sportler die Gelegenheit zum Tanzen. (heh)