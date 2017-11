Regionalsport See Ost Kehlen will gegen Ravensburg punkten

Der Fußball-Landesligist leidet aber unter einer dünnen Personaldecke. Die Gäste verloren zuletzt vier Spiele mit einem Tor Unterschied. Gastgeber will heute damit beginnen, ein Polster für die Winterpause anzulegen.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen – FV Ravensburg II (Samstag, 14.30 Uhr). – Ein äußerst ungewohntes Bild in der Tabelle der Landesliga: Der Oberliga-Nachwuchs des FV Ravensburg ziert seit der unglücklichen Niederlage gegen Weiler das Tabellenende. Auch der Trainerwechsel – Johannes Joser und Gerhard Rill ersetzten den zuletzt glücklosen Reiner Steck – brachte noch nicht den Erfolg ins Wiesental zurück. Wohl schwieriger als erwartet gestaltet sich das Konzept des FV II in der Umsetzung: Gezielt werden die Jugendspieler, die in den vergangenen beiden Jahren aufgerückt sind und teils Junioren-Oberliga-Erfahrung besitzen, in die Landesligamannschaft integriert. An der Seite von einigen Aktiven aus der ersten Mannschaft sollen sie Erfahrung sammeln. Einer dieser Erfahrenen soll seit vergangener Woche der Ex-Profi Omar Jatta darstellen, der nach Monate langer Pause wieder aktiv wird. Auf die Leistungsfähigkeit des Torjägers darf man in Kehlen gespannt sein.

Dass sich der SVK vom derzeitigen Tabellenstand des FVR nicht blenden lassen darf, soll an zwei Punkten festgemacht werden: Zum einen verlor der die vergangenen vier Spiele alle nur mit einem Tor Unterschied, also stets äußerst knapp. Zum anderen hat sich Kehlen gegen dieses spielstarke Team in der Vergangenheit immer sehr schwer getan: In den vergangenen zwölf Landesligapunktspielen ging Kehlen nur vier Mal als Sieger vom Platz.

Sorgen macht Trainer Michael Steinmaßl die Personaldecke: Durch Krankheit und Verletzungen hatte er zuletzt nur noch wenige Alternativen. Diejenigen Spieler, die fit sind, hängen sich nach Äußerung des Trainers „erfreulich engagiert rein“. Mit diesem Engagement soll in den letzten vier Spielen 2017 der eine oder andere Punkt geholt werden – Punkte, die ein Polster nach hinten darstellen können. Begonnen werden soll damit gegen die Oberliga-Reserve.