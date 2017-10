Regionalsport See Ost Kehlen vermiest Weiler Festtagslaune

Glücklich 1:0 beim Landesligadritten gewonnen. Fußballteam bleibt zum fünften Mal hintereinander ungeschlagen.

Fußball-Landesliga: FV RW Weiler – SV Kehlen 0:1 (0.1). – Mit einem 1:0-Sieg beim Tabellenvierten FV Weiler kam Kehlen zu einem für die Tabelle wichtigen Sieg und blieb damit im fünften Spiel in Reihe ungeschlagen. Der favorisierte Gastgeber kam zu Beginn des Spiels zu einigen Torchancen, konnte aber lediglich in der Schlussphase Druck auf die Kehlener Abwehr ausüben. Torschütze des Tages war David Bernhard, der in der 41. Minute nach einem Eckball am höchsten sprang und einköpfen konnte.

Überraschende wieder mit Spielführer Maxi Rieber, dafür aber ohne Markus Lang im Mittelfeld: SVK-Trainer Michael Steinmaßl hat sich wohl mit dem Wechseln und Umstellen abgefunden. Auf dem Feld erlebte er eine sehr engagierte Mannschaft, die das Spiel von Beginn an offen gestalten konnte. In den ersten zehn Minuten hatten beide Teams je eine Einschussmöglichkeit. Für Kehlen scheiterte Johannes Beier mit einem Flachschuss an FVW-Torhüter Andreas Hane (6.). Danach hatten die Abwehrreihen das Spielgeschehen weitgehend im Griff. Johannes Beier scheiterte in der 40. Minute neuerlich an Torhüter Hane, der folgende Eckball brachte dann den Siegtreffer für den SV Kehlen.

Nach dem Seitenwechsel war das Bemühen der Gastgeber, zum Ausgleich zu kommen, deutlich sichtbar. Zunächst hatte aber Nick Feyer die große Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden: Sein Kopfball in der 59. Minute wurde von Jonathan Hartmann auf der Torlinie geklärt. Unter Druck geriet Kehlen dann in der Schlussviertelstunde: In der 88. Minute vergab der Weiler Torjäger Mathias Stadelmann die hundertprozentige Ausgleichsmöglichkeit: Beim Alleingang auf Torhüter Ünal versprang ihm beim Schuss der Ball, die Kugel landete auf dem Dach des benachbarten Festzeltes statt im Tor.

Der Kehlener Trainer Michael Steinmaßl sah eine „leichte Feldüberlegenheit und den technisch besseren Fußball bei Weiler. Unsere Mannschaft hat aber mit Leidenschaft dagegen gehalten. Unsere starke Viererkette mit einem überragenden Torhüter Serkan Ünal die Null gehalten – damit konnten wir den etwas glücklichen Sieg erringen.“ – Tor: 1:0 David Bernhard (41.). – Zuschauer: 650. – Schiedsrichter: Tobias Huthmacher. (Sigmaringen).

FV Weiler: Hane, Dieing (66. Niklas Hartmann), Karg, Stadelmann, Reichart, Riegger, Lovakovic, Snelinski, Patrick Bentele, Hartmann, Sandro Brugger (58. Paturzo).

SV Kehlen: Ünal, Rieber, Scheuböck, Blaser, Stetter, Beier (90. Horvat), Feyer (72. Amann), David Bernhard, Stumpf (56. Michalis), Paris, Knöpfler (83. Nasic).