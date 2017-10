Regionalsport See Ost Kehlen steigert sich und gewinnt 2:0

Regionalsport See Ost

Erster Heimsieg in dieser Saison der Fußball-Landesliga. Johannes Beier mit einem Doppelpack gegen Balingen II.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen –TSG Balingen II 2:0 (0:0). – Zum zweiten Mal in Folge hat der SV Kehlen ein enges Spiel gewonnen. Matchwinner für die Gastgeber war dabei Stürmer Johannes Beier, der mit dem Doppelpack in der 53. und 87. Minute den Sieg sicherstellte.

Eng war das Spiel für Kehlen schon alleine deshalb, weil die Gäste von Beginn weg die „spielerisch deutlich bessere Mannschaft“ waren, wie SVK-Trainer Michael Steinmaßl nach dem Spiel feststellte. Die beste Möglichkeit bot sich Balingen in der 20. Minute: Serkan Ünal konnte nach einem Konter einen Schuss von Olcay Akkaya noch an den Pfosten lenken. Kehlen hatte viele Zuspielfehler in der Vorwärtsbewegung zu verzeichnen, Balingen konnte die Kehlener Lethargie allerdings nicht zu Zählbarem nutzen.

„In der Halbzeit habe ich Umstellungen vornehmen müssen und Johannes Beier in die vorderste Spitze gestellt“, beschreibt Michael Steinmaßl seine Korrekturen. Und diese sollten sich bald auszahlen: Nach einem durchgesteckten Pass von Robin Knöpfler machte Beier mit einem Flachschuss von der Strafraumkante in der 53. Minute den Kehlener Führungstreffer. Nun waren die Platzherren im Spiel, die Gäste konnten ihre Dominanz der ersten Spielhälfte nicht mehr aufrecht erhalten. Vielmehr erspielte sich Kehlen immer mehr Strafraumszenen. Es dauerte aber bis zur 87. Minute, ehe das Spiel entschieden wurde: Eine Hereingabe von Marcel Scheuböck vom rechten Flügel in den Strafraum verwandelte Johannes Beier aus kurzer Distanz zum 2:0.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg, weil wir dann kämpferisch und läuferisch stärker waren“, fasst Michael Steinmaßl die 90 Minute zusammen. „Allerdings hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir zur Halbzeit bereits hinten gelegen hätten.“ – Tore: 1:0, 2:0 Beier (53., 87.). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Fuchs (Tübingen).

SV Kehlen: Ünal, Horvat (88. Lang), Scheuböck, Blaser, Stetter, Beier, David Bernhard, Stumpf, Paris, Knöpfler (73. Amann), Nasic (68. Alexander Bernhard).