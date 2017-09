Fußball Kehlen kommt spät zum Ausgleich

Über weite Strecken hatte Gastgeber Ostrach in dieser Landesliga-Partie die bessere Spielanlage

Fußball-Landesliga: FC Ostrach – SV Kehlen 2:2 (0:1). – Sehr gut leben kann Kehlens Trainer Michael Steinmaßl mit diesem Punktgewinn in Ostrach. Der Gastgeber hatte über weite Strecken die bessere Spielanlage, Kehlens Garanten für den Punktgewinn waren ein starker Torhüter Serkan Ünal sowie eine konzentrierte Leistung der Defensive. Nach vorne blieb auf Kehlener Seite an diesem Tag vieles Stückwerk.

Bereits in den ersten 20 Minuten hatte Ostrach drei sehr gute Einschussmöglichkeiten, in allen Fällen klärte Serkan Ünal gegen Christian Luib (11.), Markus Gipson (15.) und Christoph Romer (20.). Kehlens beste Chance besaß zunächst David Bernhard, der in der 23. Minute an Torhüter Vetter scheiterte; den Nachschuss brachte Felix Aggeler nicht im Tor unter. Der Gastgeber blieb am Drücker und markierte noch vor der Pause den Führungstreffer – zu diesem Zeitpunkt verdient. Patrick Klotz wurde in der 34. Minute in der Tormitte von Rene Küchler bedient.

Nach diesem Tor geriet Kehlen für die folgende Zeit aus dem Tritt, Ostrach war bis zur Pause näher am zweiten Treffer als Kehlen am Ausgleich. Ideal fing dafür die zweite Halbzeit für den SVK an: Florian Amann prüfte FCO-Torhüter Raphael Vetter in der 49. Minute mit einer Direktabnahme, den abgeprallten Ball schob Johannes Beier im Nachschuss zum Ausgleich ins leere Tor. Doch Kehlens Freude währte nicht lange: Bereits vier Minuten später ging Ostrach nach einem Freistoß aus dem Halbfeld erneut in Führung. Christian Luib profitierte von einer nicht konsequenten Abwehr des SVK.

Es dauerte bis zur 82. Minute, ehe Kehlen für seine Bemühungen doch noch belohnt wurde. Eine hohe Flanke in den Strafraum von Nick Feyer wurde von Andre Stetter auf Johannes Beier vorgelegt, der den Ball mit dem Kopf über die Linie nickte. In der Schlussminute hatte Kehlens David Bernhard sogar noch den SVK-Siegtreffer auf dem Fuß. Seine Direktabnahme von der Strafraumgrenze flog um Zentimeter am Lattenkreuz vorbei. – Tore: 1:0 Klotz (34.), 1:1 Beier (49.), 2:1 Luib (53.), 2:2 Beier (82.). – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Prigan (TSV Deizisau).

SV Kehlen: Ünal – Scheuböck, Blaser, Stetter, Beier, Aggeler (64. Feyer), David Bernhard, Michalis (73. Knöpfler), Stumpf (81. Petri), Amann (90. Lang), Paris.