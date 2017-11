Regionalsport See Ost Kehlen kann den Tabellenführer nicht stoppen

Laupheim gewinnt gegen Kehlen im Freitagabendspiel verdient mit 3:1. Trainer Steinmaßl ist nur mit der zweiten Halbzeit zufrieden.

Fußball-Landesliga: FV Olympia Laupheim – SV Kehlen 3:1 (2:0). – (jke) Tore: 1:0 (9.) Dilger, 2:0 (19.) Wesolowski, 2:1 (57.) Paris, 3:1 (84.) Ludwig. – Schiedsrichter: Halic (TSV Pfuhl). – Zuschauer: 100.

Beim Tabellenführer kassierte Kehlen am Freitagabend eine Niederlage. Der Gastgeber ging früh mit 2:0 in Führung und verwaltete das Spiel fortan mehr oder weniger souverän. Erst nach dem Kehlener Anschlusstreffer in der 66. Minute kam Nervosität auf bei Olympia, doch das 3:1 in der Nachspielzeit beendete alle Kehlener Träume nach einem Punktgewinn.

Ein wahres Offensivfeuerwerk brannte Olympia in der ersten halben Stunde ab. Kehlen stand schwer unter Druck, der Gastgeber nutzte dies mit zwei schnellen Toren, die in der Entstehung ähnlich waren: lange Bälle in die Kehlener Abwehr hinein konnten nicht abgefangen werden. Beim ersten Tor setzte sich nach diesem Pass Simon Dilger im Zweikampf durch und schoss aus kurzer Distanz. Beim zweiten Treffer wurde Matthias Wesolowski freigespielt. Doch mit zunehmener Spieldauer nahm Laupheim Tempo aus dem Spiel, Kehlen konnte den Ball aus der Tornähe fernhalten. Einzig ein Schuss an den Torbalken von Hammerschmied war noch als Tormöglichkeit zu notieren (27.).

Auch nach dem Seitenwechsel war Laupheim spielerisch und technisch klar überlegen, doch in Richtung Tor fehlte bei den Blau-Weißen der Nachdruck. Kehlen war nach dem Seitenwechsel deutlich engagierter und kam zunehmend besser in die Zweikämpfe. Zum Anschlusstreffer kam Kehlen in der 66. Minute nach einem Eckball: Giovanni Paris schraubte sich am höchsten und köpfte den Ball über die Linie. In der Folge bemühte sich Kehlen um den Ausgleich, doch klare Tormöglichkeiten dafür gab es nicht mehr. Viel mehr machte ein Kopfball des eingewechselten Dominik Ludwig in der Nachspielzeit endgültig alles klar.

Der Kehlener Trainer Steinmaßl war nur mit der zweiten Halbzeit zufrieden: „Im ersten Durchgang war ein Klassenunterschied erkennbar. Nach der Pause hat sich meine Mannschaft befreit. Der Laupheimer Sieg ist verdient.“

SV Kehlen: Ünal – Rieber, Scheuböck, Blaser (78. Blum), Stetter, Feyer, Nasic (46. Knöpfler), David Bernhard, Paris, Lang (86. Petri), Horvat (60. Samuel Hack).