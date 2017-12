Regionalsport See Ost Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen haben viel Freude bereitet

A-, B- und C-Junioren des Fußball-Landesligisten VfB Friedrichshafen stehen in den Verbands- und der Landesstaffel ihren Mann.

Juniorenfußball: Für die A-, B- und C-Jugend des VfB Friedrichshafen ist derzeit Saisonhalbzeit und Winterpause bis Anfang März. Dass alle drei Mannschaften im Württembergischen Fußballverband in der höchsten Liga spielen, kommt nicht von ungefähr. Der Jugendfußball hat beim VfB Friedrichshafen einen hohen Stellenwert. Immerhin ist die Verbandsstaffel, in der die A- und B-Jugend spielen, die vierthöchste Liga. Die C-Jugend kickt in der Landesstaffel, und darüber steht nur noch die Oberliga. Als einzige Mannschaft bisher hat die C-Jugend in der Saison 15/16 in dieser Liga gespielt. Aber es ist für einen Fußballverein nicht immer einfach, jedes Jahr seine Mannschaften auf diesem hohen Niveau zu halten. Vor allem sind die Ansprüche aufgrund der guten Ergebnisse der vergangenen Jahre sehr hoch.

A-Junioren: Die Hälfte der Spiele ist in dieser Saison von allen Mannschaften absolviert. Der VfB Friedrichshafen steht nach 13 Spielen auf Platz fünf und mit seinen 23 Punkten nur drei Zähler hinter dem Tabellenzweiten. Trotz der immer wieder angespannten personellen Situation ist das für Trainer Ingo Martin ein akzeptables Zwischenergebnis. Zwölf der 28 erzielten Treffer haben Emre Erdogan und Max Richter mit je sechs Toren geschossen. Dass es nur 21 Gegentore geworden sind, dazu hat VfB-Torhüter Carlos Krohnfoth wesentlich beigetragen. Was recht selten im Fußballgeschäft vorkommt: Ingo Martin ist schon seit der Saison 13/14 für die A-Jugend verantwortlich.

B-Junioren: Für den VfB ist es in der Vorrunde nicht nach Wunsch gelaufen. Mit Peter Riedlinger steht zwar ein sehr erfahrener Trainer zur Verfügung, wenn aber die Mannschaft leichtsinnig mögliche Siege verschenkt, ist der Trainer machtlos. Die Mannschaft hat das Potenzial, könnte besser dastehen als auf Rang sechs im Moment mit 22 Punkten. Das Torverhältnis von 38:36 zeigt klar, dass zu viele Gegentore zugelassen wurden. Aber mit 14 Treffern ist Marin Ruzic, er ist Jahrgang 2003 und somit noch C-Jugendspieler, der Torschützenkönig in der Liga.

C-Junioren: Auf Platz fünf stehen die Jungs von Trainer Renato Buspanovic. Zu Beginn der Landesstaffelsaison lief es noch nicht so gut. Die beiden Niederlagen gegen den TSV Neu-Ulm und den FV Olympia Laupheim fielen eindeutig aus. Inzwischen aber ist klar, dass diese beiden Vereine die Top-Mannschaften der Liga sind. Sie führen punktgleich die Tabelle an – und das jetzt schon mit neun Zählern Vorsprung. Inzwischen hat sich der VfB gesteigert, sich gefunden. Er hat nach neun Spielen 13 Punkte und ein Torverhältnis von 28:17.

Ein Rückblick auf die vergangenen vier Jahre zeigt, dass die Abteilungsleitung unter Führung von Dalibor Buspanovic auf dem richtigen Weg ist, was den Nachwuchs betrifft. Die A-Jugend wurde 13/14 Meister der Verbandsstaffel, das Aufstiegsspiel zur Oberliga ging gegen den FSV Hollenbach mit 0:3 verloren. In den folgenden Jahren belegte sie Platz drei, zwei und sechs. Die B-Jugend musste die Saison 12/13 in die Bezirksstaffel, stieg 14/15 wieder auf und wurden am Ende Sechster. Eine Jahr danach Neunter. In der vergangenen Punkterunde hatten sie zwei Zähler mehr als der SSV Reutlingen und wurden Meister. Gegen den Meister der Verbandsstaffel Nord, den SGV, den Sport und Gesangsverein Freiberg, klappte es nicht mit dem Aufstieg in die Oberliga.

Die C-Jugend hat dem Verein in den vergangenen vier Jahren viel Freude bereitet. In der Saison 13/14 landete sie auf Platz sieben, 14/15 wurde zur Supersaison mit der Meisterschaft. Es gelang der Aufstieg in die Oberliga. Das war eine enorm schwere Aufgabe ,das Ziel Klassenerhalt. Gegen Mannschaften wie den VfB Stuttgart II, die TSG Hoffenheim II, den SV Waldhof Mannheim oder den Offenburger FV reichte es nicht zu Siegen. Der Abstieg in die Landesstaffel war nicht zu vermeiden. Vergangene Spielzeit belegte die Mannschaft Platz vier.