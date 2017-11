Regionalsport See Ost Jetzt wird's langsam eng für SG Argental

Handball-Landesligafrauen verlieren auch beim Schlusslicht Bettringen. Das 24:36 ist eine richtig herbe Niederlage.

Handball-Landesliga, Frauen: SG Bettringen – SG Argental 36:24 (20:13). – (ton) Eine erneut herbe Niederlage mussten die SG Argental am vergangenen Samstag hinnehmen. Auch beim Tabellenschlusslicht konnten die Handballerinnen vom Bodensee ihre Leistung nicht abrufen.

Auch für dieses Spiel nahm sich Argental einiges vor und doch startete es wieder zu unsicher. Vor allem die Abwehr war zu löchrig, Bettringen führte bereits nach elf Minuten 10:5. Vor allem die Rückraumspielerinnen Femke Mädger und Lisa Seyfried bekam die SGA nicht in den Griff. Bis zur Halbzeitpause nahm das Spiel so seinen Lauf – Argental war zu zaghaft, um die Bettringer Abwehr zu überwinden und wenn sie durch waren, nutzten sie oft ihre Chancen nicht. Bettringen hingegen zog sein Spiel durch, nutzte konsequent die Lücken der Gästeabwehr. In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild, und die Gastgeberinnen setzten sich deshalb auf neun (23:16) und nach einer Viertelstunde sogar auf zehn Tore ab (29:19). Nach einer kurzen Auszeit wollte Argental Ergebniskorrektur betreiben, doch konnte es den Ball im Angriff nie lang genug halten, schenkte ihn zu oft den Gegnern. Bettringen setzte sich für kurze Zeit mit zwölf Toren ab (32:20). Jetzt waren noch neun Minuten zu spielen und die SGA wusste bereits, dass sie nichts mehr holen werde. Durch vier Tore in Folge erhöhte Bettringen auf 36:22 und die letzten beiden Tore der SGA verschönerten das Ergebnis nicht wirklich.

Nach vier Niederlagen hintereinander ist die SG Argental auf Rang neun abgerutscht. Auch Bettringen und Uhingen, noch hinter Argental, haben fünf Pluspunkte, weshalb das Duell am Wochenende in Tettnang gegen Uhingen umso wichtiger wird.

SG Argental: Krause, König (beide Tor), Gaschler (5), M. Weber (1), Kozok (9/4), I. Hirscher (1), J. Hirscher (3), Otto, Liss (3), Endraß (2), Straub, Späth, M. Hirscher.