Regionalsport See Ost Jakobs Formkurve zeigt nach oben

Jakob Feyen (TC Friedrichshafen) ist württembergischer U-14-Tennismeister geworden. Erstrunden-Aus für Teamkollege Dino Ramnialis in Stuttgart-Stammheim.

Tennis: Am Wochenende haben in Stuttgart die Württembergischen Meisterschaften der U 14 und U 16 stattgefunden. Vom TC Friedrichshafen wurden Dino Ramnialis (U 16) und Jakob Feyen (U 14) eingeladen.

Für Dino Ramnialis lief es nicht so gut. Er verlor in der ersten Runde gegen einen starken Gegner. Viel besser machte es Jakob Feyen. Im 16-er-Feld galt es, bis zum Finale drei Runden zu überstehen. Das gelang Jakob sehr souverän. Durch drei glatte Zweisatzsiege über Nicolas Schmidt (Möckmühl), Maximilian Bolay (Ulm) und Finn Wolf (Böblingen) erreichte er das Endspiel am Sonntag. Dort war, wie nicht anders zu erwarten, Kim Niethammer sein Gegner. Schon einige Duelle haben die beiden in den vergangenen Jahren ausgefochten, fast immer gewann der Böblinger. Diesmal drehte Jakob den Spieß um. In der deutschen Rangliste hat er Kim Niethammer inzwischen überholt und war deshalb an Nummer 1 gesetzt. Der Favoritenrolle wurde er gerecht, obwohl er schwer ins Spiel fand und den ersten Satz 2:6 verlor. Dann drehte das Friedrichshafener Talent auf und holte sich die beiden nächsten Durchgänge ebenfalls mit jeweils einem 6:2.

Dieser Sieg bedeutete den fünften württembergischen Titel in den verschiedenen Altersklassen und auf verschiedenen Belägen. Er beweist, dass bei Jakob Feyen die Formkurve stetig nach oben zeigt.