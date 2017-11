Regionalsport See Ost In guter Stimmung DEL-2-Serie fortsetzen

Ravensburg Towerstars wollen weiteren Tabellenplatz gut machen. Dazu ist aber ein Ravensburger Sieg am Dienstag in Bad Nauheim Voraussetzung. Youngster Max Kolb widmet sein erstes DEL-2-Tor der Mannschaft.

Eishockey-DEL-2:EC Bad Nauheim – Ravensburg Towerstars (heute, 19.30 Uhr). – Nach dem ersten 6-Punkte-Wochenende in der bisherigen Hauptrunde bleibt für die Ravensburg Towerstars nur kurze Zeit zum Verschnaufen. Bereits heute Abend steht in Bad Nauheim die nächste Begegnung an und diese dürfte wieder einmal eine ganz schwere werden.

Die Gastgeber unterlagen im prestigeträchtigen Hessenderby in Kassel am Sonntag klar mit 1:6 und werden für ihre Fans einiges gutmachen wollen. Zudem hatten die Towerstars im halb offenen Colonel Knight Stadion seit Jahren schon ihre Problem, für einen Sieg muss da alles passen. Hinzu kommt, dass die Roten Teufel seit drei Jahren von Petri Kujala trainiert werden und dieser als Ex-Coach der Towerstars die Stärken und Schwächen seiner früheren Spieler gut einschätzen kann. Das zeigte sich auch beim Hinspiel zu Beginn der Saison. Bad Nauheim führte nach fünfeinhalb Minuten bereits mit 2:0, mit vier Treffern im zweiten Abschnitt bogen die Towerstars das Duell aber noch um und siegten mit 4:3. Für beide Teams gelten die drei zu vergebenden Punkte als wertvoll. Die Towerstars könnten bei einem Erfolg näher an die direkte Play-off-Zone heranrobben, Bad Nauheim hingegen will den Abstand an das Mittelfeld nicht zu sehr abreißen lassen.

Mit viel Selbstvertrauen geht definitiv Towerstars-Verteidiger Max Kolb ins Spiel. Der 20-Jährige erzielte am Sonntagabend beim 4:2-Auswärtssieg bei den Lausitzer Füchsen sein erstes DEL-2-Tor. „Natürlich freut man sich persönlich über diesen Moment“, sagt der Youngster und ergänzt: „Dass ich meinen Teil letztlich zum Teamerfolg betragen konnte, um so mehr.“ Für den gebürtigen Füssener ist der erste Treffer auch eine symbolische Belohnung für gute und solide Arbeit. Noch in der vergangenen Saison sammelte er mit einer Förderlizenz einen Großteil der Saison beim ERC Sonthofen in der Oberliga Spielpraxis. Inzwischen hat er einen Stammplatz im Profiteam der Ravensburg Towerstars.

Durchaus wichtig könnte in der Begegnung in Bad Nauheim die Physis sein. Die Oberschwaben hätten mit den Auswärtsspielen in Weißwasser und Bad Nauheim normalerweise 2000 Kilometer in drei Tagen auf der Autobahn verbracht. Doch statt einer jeweiligen Rückfahrt nach Ravensburg entschied sich das Management für eine Zwischenstation in einem Hotel bei Crimmitschau. Die Fahrt nach Weißwasser beschränkte sich damit auf zwei Stunden. Heute sind es von dort aus nur drei Stunden bis nach Bad Nauheim. Für das Ravensburger Management ist eine dreitägige Tour mit Team, Betreuern, Funktionären und einer Physiotherapeutin schon aus finanzieller Sicht eine ordentliche Investition. Zumal auch die Logistik bis ins letzte Detail organisiert sein muss. Angefangen von der Wäsche der Aufwärm- und Spieltrikotsätze bis zum ausgewogenen Sportler-Speiseplan.

Einen nicht unerheblichen Punkt brachte Verteidiger Max Kolb außerdem ins Spiel. „Für uns Spieler ist das nicht nur eine Abwechslung vom normalen Profialltag, sondern auch gut für das Teambuilding“, betonte Kolb. „Es macht Spaß, wenn man mit den anderen Jungs auch mal abends im Hotel zusammensitzen kann“, ergänzte er.

Das Spiel in Bad Nauheim wird ab 19.30 Uhr live vom DEL-2-Partner SpradeTV übertragen. Alle Infos hierzu gibt es unter: www.sprade.tv.